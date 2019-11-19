阿里巴巴提前半天结束新股认购 得益于投资者需求强劲

中关村在线消息：援引自环球网报道，阿里巴巴提前结束潜在机构投资者对其香港二次上市的新股认购，这主要得益于投资者的强劲需求。



阿里巴巴提前半天结束新股认购

报道称，新股认购将于美国东部时间周二下午12点结束，比阿里巴巴及其投资银行顾问最初的计划提前半天。不过阿里巴巴发言人拒绝就公司提前结束新股认购的决定置评。

不过消息人士称，在此次发行中，阿里巴巴拟筹资134亿美元。并且阿里巴巴在香港的134亿美元融资获数倍认购。

同时消息人士还称，，机构投资者将支付的最终价格仍将在香港时间周三晚间确定，而且这个价格将以周二纽约收盘价为基础。

在本月15日，阿里巴巴集团正式启动香港上市。阿里巴巴将在香港交易所主板上市，股份代号为9988。

根据阿里巴巴招股书中显示，阿里巴巴此次上市将会发行5亿股普通股新股。其中，香港公开发售0.125亿股新股，发行价格将不高于每股188港元；国际发售4.875亿新股，将于20日确定国际发售价。

招股书内容还显示，马云已向董事会确认，他打算逐步减少和限制自己在蚂蚁金服的经济利益至一定比例，该比例为马云及其关联方于首次公开发行完成前一刻在本公司拥有权益的股份占比（马云及其关联方于首次公开发行完成前一刻拥有权益的股份占比为8.8%），并且马云或其任何关联方将不会从该经济利益比例的减少中获得任何经济利益。

对此蚂蚁金服表示，马云经济利益比例的减少预计将通过日后向员工授予以股份为基础的激励和蚂蚁金服因发行股份造成摊薄等方式来完成。

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