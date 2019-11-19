ETC欠费的请注意了 超过30天上报个人征信

中关村在线消息：ETC的普及给人们带来了便利，但同时也将对车主缴纳通行交费提出了更高的要求，超出30天拖欠欠未付款的账户，将上报个人信征。





根据央行和银监会最近发布的《关于金融服务支持收费公路制度改革的指导意见》，商业银行、非银行支付机构在取得信息主体授权和履行告知义务的前提下，有权将自通行交费交易日起超过30日仍拖欠未付款的用户信息提交金融信用信息基础数据库，信息保存期限按《征信业管理条例》相关规定执行。

此外，《意见》还支持商业银行、非银行支付机构和清算机构会同公安、交通运输、保险等部门，加强车辆注册登记信息、交通管理信息、通行交费信息、车辆保险信息等的采集与应用，依法探索建立有效的联合惩戒机制。

中国支付清算协会、清算机构应组织成员单位建立黑名单管理机制，合力防范恶意拖欠行为。

当然，《意见》也对商业银行、非银行支付机构做出了要求，不得无故拒绝用户绑定已有账户，不得强行要求用户新开账户绑定，不得在用户办理ETC业务时强制搭售其他服务或产品。无合理理由不得拒绝用户解除绑定账户，不得故意引导已安装ETC用户变更扣款账户，避免不必要的重复安装和社会资源浪费。

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