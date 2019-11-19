暴风集团最新公告：净资产为负 存暂停上市风险

中关村在线消息：今日，暴风集团发布了“关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告”，其中显示暴风集团截至2019年9月30日净资产为-63,344.99 万元。根据相关规定，若暴风集团在2019年年末的净资产为负，深圳证券交易所可能暂停其股票上市。



暴风集团当前净资产为负 存被暂停上市风险

据了解，暴风集团近日发布的第三季度财务报告中显示，截至2019年9月30日，暴风集团总资产为3.59亿元，同比下滑71.05%；归属于上市公司股东的净资产为-6.33亿元，同比下滑2713.84%。



暴风集团高管已全部辞职

另外，前段时间暴风集团总经理冯鑫被批准逮捕，且公司高管已全部辞职。深圳证券交易所曾发布暴风集团关注函透露，目前并要求其尽快聘任高级管理人员，确保公司正常运营。

深交所在关注函中还对暴风集团发布提醒称，暴风集团全体管理人员应当严格遵守法律法规，恪尽职守，履行忠实和勤勉义务，维护公司和全体股东的利益，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假登记、误导性陈述过着重大遗漏。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：暴风集团最新公告：净资产为负 存暂停上市风险http://news.zol.com.cn/732/7327200.html