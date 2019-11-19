中关村在线消息：近日据外媒消息，TikTok的中国母公司字节跳动正在跟三大唱片巨头公司进行谈判，为另一项基于订阅的音乐流媒体服务铺平道路。根据跟环球音乐、索尼和华纳音乐的谈判进展情况，该服务最早可能会在今年12月的某个时候推出。



TikTok或在下月推出Apple Music竞争产品

这一消息来自英国《金融时报》的一篇报道，该报道指出，该计划似乎将首先在印尼、巴西和印度等市场推出。

目前有关这项服务的传言是，它的定价将低于苹果音乐Apple Music和Spotify。据了解，TikTok应用在美国的下载量已经达到近8000万次，这为其进入美国市场打下了一个相当坚实的基础--更不用说该服务在全球拥约10亿名的用户。

视频应用TikTok负责人Alex Zhu在接受《纽约时报》采访时讲述起TikTok的起源故事，其中包括了一次火车旅行和一个顿悟的时刻。时间回到2014年，Alex跟他的伙伴创立了Musical.ly。

在那个时候，Alex在从旧金山前往加州山景城的火车上，当时他开始注意到火车上周围的青少年。他们一边用手机听音乐一边自拍，然后还把手机在他们中间传来传去。这就是他想到通过一个多功能应用来做这些事情的原因。

在去年，Music.ly service去年并入了TikTok。这是一件值得回味的事情，因为显然TikTok是基于对他们周围世界的相似程度的观察而建立了服务的下一个主要章节。尤其是年轻人，他们花在手机上的时间最多的是什么：流媒体音乐。

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