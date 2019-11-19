中关村在线消息：近日据悉，飞利浦低调推出了新款 Momentum 392M7C 曲面屏显示器。对于追求大曲屏游戏的玩家来说，支持可变高刷新率的它，是一个相对入门的好选择。











飞利浦发布392M7C新款38.5英寸曲屏游戏显示器

392M7C 采用了 38.5 英寸 VA 面板，分辨率 1920×1080、两大亮度 250 尼特、对比度 5000:1、曲率 3000R、MPRT 响应时间 1-ms、最大刷新率 144Hz、且支持 VESA 自适应同步可变刷新率技术如 FreeSync。



与其它主流 LCD 显示器一样，Momentum 392M7C 可显示 1670 万色，覆盖 105.48％ sRGB 和 94.11% 的 NTSC 色域。

除了尺寸和高刷新率，Momentum 392M7C 的主要特点还在于其全高清分辨率和 57 PPI 的像素密度。

该显示器适合各种类型的游戏FPS、RTS、赛车，并提供了 SmartImage 预设，以提供最佳体验。



Momentum 392M7C 具有一个 DisplayPort + 两个 HDMI + 一个 D-Sub 输入、以及耳机输出端口，以保持对新旧 PC 的兼容性。

作为一款入门级大曲屏显示器，支架可支持倾角调节。飞利浦 Momentum 392M7C 即将上市，但或许不会在全球普遍上市。

（文中图片来自互联网）

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