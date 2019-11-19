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    荣耀手机荣耀 V30（5G版/全网通）

    荣耀V30渲染图曝光 前置双打孔+侧边指纹

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：日前，荣耀手机官微已公开宣布荣耀V30系列手机正式开启预约，该机将于11月26日在北京正式发布。今日，有外媒曝光了这款手机的最新渲染图。

    荣耀V30渲染图曝光 前置双打孔+侧边指纹
    网曝荣耀V30最新渲染图

    从图片来看，荣耀V30系列手机的外观与此前的爆料基本一致，正面采用了一块双打孔的显示屏，前摄开孔位于屏幕左上角；该机背部也使用了与之前消息相同的设计，在机身左上角配备了一块矩形的四摄模组；同时，该机还延续了此前荣耀机型的侧边指纹识别方案。

    荣耀V30正式开启预约 5G标杆不止于快
    荣耀V30已正式开启预约 支持5G

    此外，近日还有消息称该机的屏幕还将支持最高90Hz的刷新率规格。配置方面，荣耀V30将搭载最新的麒麟990 5G芯片，性能相比前代提升了60%，同时还将处理器和5G基带合二为一，可实现2G/3G/4G/5G全网通、NSA/SA双模、5G+4G双卡双待等使用状态。

    其他方面，荣耀V30背部采用后置四摄方案，规格分别为6000万像素主摄+1600万像素超广角+200万微距+ToF镜头；机身内置4000mAh大电池，支持最高40W快充。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：荣耀V30渲染图曝光 前置双打孔+侧边指纹http://news.zol.com.cn/732/7327017.html

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