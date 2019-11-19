早报：华为翻转摄像头专利曝光 iOS13更新推送

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

首先是一条更新快讯，建议大家及时跟进。

iOS 13.2.3更新修复App无法后台下载内容问题





苹果在今日凌晨正式推送了iOS 13.2.3更新，此次更新修复了几个严重的BUG，其中包括App无法在后台下载内容的问题，此外系统搜索以及“邮件”、“文件”和“备忘录”中的搜索无法工作的问题也得到修复。

造谣一张嘴，辟谣跑断腿，来看一条澄清新闻。

中国移动辟谣：三款华为5G手机均正常销售





之前有消息称，中国移动停售华为Mate 30 5G、Mate 30 Pro 5G、Mate 20 X 5G三款机型，并从一级营销库撤下。对此，中国移动辟谣称：“消息不实，中国移动各渠道在正常销售华为5G手机。”

说到华为手机，最近有一个新专利申请，一起来看看。

华为翻转摄像头专利曝光 解决前置问题





世界知识产权局数据库中出现了华为的新专利，该专利是通过翻转摄像头的方式，让正面实现全面屏。可以看到共有两种设计，一种为单个镜头翻转，一种为双镜头翻转，当用户需要前置摄像头时，就可以将背面的摄像头翻转到正面。

圣诞节快要到了，你想要收到什么礼物呢？

苹果AirPods成美国青少年最想要的圣诞礼物





感恩节和圣诞节已经临近，调查分析公司Piper Jaffray最近的一分报告显示，美国青少年在今年最想要的圣诞礼物是苹果的无线蓝牙耳机AirPods。此外还有一个有趣的现象，有46%的被调查者计划在线上进行购物。

下面这条新闻可能有些人已经等得很心焦了。

三星S10/Note10的支付宝/微信指纹支付终于恢复了





根据用户的反馈，三星Galaxy S10和Galaxy Note 10的支付宝指纹支付以及微信指纹支付功能都已经恢复，能够正常使用了。三星表示，公司已经在本月初向用户推送了更新补丁，优化了指纹识别算法。

华为的消息今天有点密集，不过下面这条值得关注一下。

鸿蒙系统整体战略确定11月20日发布





华为董事长梁华在第二届全球科技大会上透露，华为将在11月20日发布鸿蒙相关的整体战略。之前有消息称，华为将在未来六至九个月内决定是否将鸿蒙操作系统应用到智能手机产品中。

共享单车的价格一调再调，这不又涨价了。

摩拜单车又涨价了 现在15分钟起步价1.5元





摩拜单车发布提价说明，开始执行新版计费规则，起步价1.5元，可骑行15分钟，超出时长费为每15分钟0.5元。此外，月卡、季卡用户每次前2个小时免费，超出时长后按照每15分钟0.5元收取。

谷歌这下就有点尴尬了。

Fitbit即将被谷歌收购 用户听闻不想用了





可穿戴设备制造商Fitbit将被谷歌收购，但消息一出就引起了用户的反弹，部分用户表示将放弃继续使用Fitbit，因为他们不相信谷歌。尽管谷歌表示不会出售Fitbit用户的个人或健康数据，但用户并不相信。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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