晚报：北京5G用户突破10万 索尼新机或支持5G

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

苹果注册超级视网膜屏商标 用于下代iPhone





近期苹果公司向欧洲商标局提交了一批全新的商标，这其中就包括一个超级视网膜显示屏的商标。这样的举动似乎意味着，苹果即将在明年推出的新款iPhone中再次改变屏幕，视觉体验也将得到提升。

Z点评：iPhone这几年的改进点，除了镜头就是屏幕了。

北京5G用户增速明显 10天时间用超4万





据北京市通信管理局的数据显示，北京5G商用刚刚十天，北京市的5G用户数量就已经超过了4万户。之后，三大运营商也将会进一步的推进5G网络在北京市的推广工作。10月底的时候，工信部网站对外宣布，北京地区的5G基站建设已经提前完成了之前的计划。

Z点评：从目前5G铺开的速度来看，已经远超预期。

传索尼下代旗舰手机命名为Xperia 1.1 支持5G





据外媒报道，索尼将会在MWC 2020大会上正式推出下一代Xperia旗舰手机，其正式命名可能为：索尼Xperia1.1。索尼Xperia1.1旗舰核心将搭载高通骁龙865处理器，并支持5G网络连接。不过，因为5G网络将会带来更高的功耗表现，索尼可能会取消之前一直采用的4K显示屏。

Z点评：索尼新机的命名，再次让人捉摸不透。

《暗黑破坏神2》重制版勿念 皆因代码资源被破坏





近期接受GameSpot采访时，《暗黑2》制作人表示《暗黑2》的源代码和相关资源在开发过程中已经被损坏，同时他们也没有进行备份，因此推出重制版是一件比较困难的事情。暴雪也尝试过恢复代码和文件，最终无功而返。



Z点评：有暗黑4也就够了，毕竟风格已经回归暗黑2。

雷军谈金山和小米区别 一个更技术一个更年轻





今天，金山办公软件股份有限公司正式在上交所科创板挂牌交易。金山集团董事长也出席了科创板上市媒体沟通会。在这次沟通会上，雷军谈到了金山与小米之间的区别。雷军表示：“金山软件更偏向于程序员文化、技术；小米公司则更年轻、更创新、软硬结合模式。”

Z点评：更年轻的小米和更技术的金山，目标都是一样的。

荣耀V30正式开启预约 5G标杆不止于快





此前荣耀手机已经官宣了荣耀V30即将正式发布。今天，荣耀手机在其官方微博上宣布，他们从今天正式开启了荣耀V30 系列手机的预约工作。在官宣海报上，荣耀手机对于荣耀V30的定位为“5G标杆，不止于快”，因此这款新机将会主打5G以及手机性能。

Z点评：荣耀V30月底即将发布，到时候我们就能看到他究竟快在哪里。

苹果明年发5G手机 分析师看好成为5G市场大赢家





苹果今年秋天推出了三款iPhone新机，对他们遗憾的是，首款5G手机还要等到明年才会发布。不过，Strategy Analytics的分析师近期表示，苹果预计将会在明年秋季推出5G手机，并且将会在5G智能手机领域获得第一名的地位。分析师表示，之所以会有这样的判断，主要是因为苹果手机的推广速度是别的厂商不能比拟的。



Z点评：尽管分析师都看好苹果，但5G市场的变化也远超以往。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

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