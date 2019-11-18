5G发展速度超乎想象 百万亿级新蓝海加速而至

2017年初，高通委托、市场咨询公司IHS Markit独立研究的《5G经济》报告发布，通过关键数据清晰地展示了5G将推动移动技术成为一项通用技术，为全球经济和广泛行业带来的深刻变革。这份报告也成为了阐述和量化5G对全球经济潜在影响力的里程碑式报告，在过去两年中，这一报告中的数据和研究成果被反复引用。





2019年，全球开启5G商用部署，5G发展速度远超预期，因此高通委托IHS Markit对《5G经济》报告进行了更新，为行业带来最新的前瞻性洞察。高通宣布，最新研究结果预测，到2035年5G将创造13.2万亿美元经济产出，折合人民币近百万亿。

此次更新的数字与2017年预测数字相比增加了1万亿美元——2017年，由高通委托、IHS Markit研究发布的《5G经济》独立报告曾预测，到2035年5G创造的经济产出价值为12.3万亿美元。

IHS Markit研究表明，这一增值在很大程度上归因于第一版5G标准的提早完成以及随后加速的商用部署。今年10月，高通在其举办的5G峰会上指出，目前全球已经有超过30张5G商用网络，40多家OEM厂商发布5G终端，5G已成为有史以来部署速度最快的一代蜂窝网络技术。

《5G经济》报告更新版中其它主要预测包括：

到2035年，全球5G价值链将创造2230万个工作岗位，这是目前同等经济产出水平所支持的工作岗位数量的3.4倍

全球5G价值链平均每年将投资2350亿美元，用以持续扩展并强化5G技术基础。该数字接近2017年美国联邦、州和本地政府在交通基础设施上投资总额的80%

在5G移动价值链中，从蜂窝网络研发投入和资本支出方面来看，美国将占全球平均每年投资的27%，中国占26%

高通公司总裁克里斯蒂安诺·阿蒙表示：“回顾过去一年整个行业取得的成就，我们在加快全球5G部署方面取得了惊人的进展。高通始终坚持探索无人涉及的领域和未被解决的难题，大胆投入，持之以恒，为包括5G在内的重要技术奠定基础，从而变革诸多行业并丰富人们的生活，我为能在这样的公司工作倍感自豪。”

IHS Markit经济咨询总监Bob Flanagan表示：“IHS Markit认为，正如电力和蒸汽机曾给世界带来巨大变革一样， 5G将是推动移动技术成为通用技术的催化剂。这些创新会产生深远且广泛的影响，不仅能给人类和机器生产力水平带来积极影响，最终还将在全球范围内提升人们的生活水平。”

作为重要的行业赋能者和产业合作者，高通始终位于无线通信变革的中心。5G将是连接万物的统一架构，是面向未来的创新平台，也是高通发展历程中所拥有的最大增长机遇。

目前，全球已经有超过30张5G商用网络，超过40家OEM厂商发布5G终端。这一令人惊叹的成果，是高通携手全产业链共同推动全球统一标准、技术验证、互通测试、产品赋能和生态打造，才实现了5G比原计划提前一年商用；

截至2019年10月，全球采用高通 5G解决方案的5G终端设计已经超过230款，而3个月前，这一数字还仅为150多款；几乎所有上述设计都搭载了高通面向毫米波和/或6GHz以下频段的5G射频前端解决方案；

今年9月，高通宣布将骁龙5G移动平台拓展至骁龙7系和6系，加速5G在2020年的全球规模化商用进程；

多家终端厂商已经推出其第二款甚至第三款5G产品，这些机型在采用骁龙5G芯片的同时，也搭载了高通突破性的从调制解调器到天线的系统级5G解决方案，充分发挥调制解调器+射频“双子星”的协同作用，极大加速了5G商用终端落地。

2020年，5G发展的关键词将是“规模化扩展”。除智能手机外，高通将继续坚持研发先行，不断突破技术边界，通过跨产业的融合创新与协作，拓展全新用例以满足各个垂直领域的全新5G需求，包括汽车、移动PC、XR和工业物联网等。

访问高通官网www.qualcomm.com/invention/5G/economy下载更新版报告。

*经济产出是一个对5G将赋能的16个国际标准产业全球销售活动的衡量指标。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：5G发展速度超乎想象 百万亿级新蓝海加速而至http://news.zol.com.cn/732/7326364.html