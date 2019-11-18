拼多多联合农业农村部探索农业创新，将孵化500个农产品供应链品牌

日前由农业农村部主办的第十七届中国国际农产品交易会于江西南昌举行。作为国内规模最大、级别最高的农业综合性展会，此次农交会共吸引超过8000家企业参与，其中包括拼多多、中粮集团等特大型企业及电商平台。

本届农交会期间，中国最大的农货上行平台之一拼多多，因在中国农民丰收节期间组织实施工作贡献突出，与中国银联、中国电信等企业获得农业农村部表彰。拼多多联合创始人冬枣表示，平台将继续发挥“拼农货”模式优势，推动国内更多产区农货上行，培养孵化500个真正意义上的农业供应链品牌。

拼多多、中国银联等企业获农业农村部表彰

农交会期间，中国农民丰收节组织指导委员会通报了一批2019年中国农民丰收节组织实施工作贡献突出单位，拼多多、中国银联、中国电信等企业获得表彰。



由农业农村部牵头组织成立的中国农民丰收节组织指导委员会，对拼多多、中国银联等2019年丰收节期间贡献突出单位予以表彰

农业农村部方面表示，今年中国农民丰收节下沉基层，注重提高基层覆盖率和农民参与度，各单位积极引导带动，坚持农民主体，获得了社会各界高度肯定。其中，拼多多在“丰收节”期间与全国11所农业高校举办首届“科技农业创新与丰收中国”论坛，共同推动中国农业科技的发展；同时展开“多多丰收节”农货上行专场，为133个国家级贫困县的254款农产品开辟绿色通道，集中推动国内农产区及贫困地区农货上行，有效触及6.67亿人次消费者。

农业农村部市场与信息化司司长唐珂表示，拼多多等电商平台充分发挥优势，找准了消费市场，与产地进行充分对接。接下来，农业农村部将牵头推动互联网+农产品出村进城工程，吸纳更多平台共同参与，推动农产品的大流通。”



拼多多联合创始人冬枣在数字农业农村发展论坛上表示，帮助小农户直连消费大市场是电商平台应尽的社会责任

“作为国内最大的农货上行平台，拼多多将持续通过创新的流通模式，帮助国内小农户直连消费大市场，这也是平台应尽的社会责任。”拼多多联合创始人冬枣表示，平台将持续加强与农业农村部及涉农高校合作，积极探索新型职业农民培养、农产品供应短链化、农产品出村进城等一系列工程。

“拼农货”培育500个供应链品牌

本届农交会期间，由拼多多举办的农产品网络上行招商会，吸引了超过300家新农人、农业合作社及企业参加。不少农人还将家乡的特色红薯、大米、红枣，甚至是农资农具等带到展会现场，希望能够通过拼多多平台，将家乡的特色产品带给全国各地的消费者。



在拼多多农产品招商会上，来自全国各地的300余名农人及企业代表，向拼多多工作人员咨询家乡农货上行相关事项

来自山西晋城的新农人闫女士询问表示，晋城有着较为成熟的红薯产业带，并且产品品质具有竞争优势，希望能够借助拼多多，把优质产品带给全国范围内的消费者。重庆的农资企业家包先生表示，其工厂长期生产生物农资等产品，最近刚在拼多多平台开设店铺，此次特地赶来参加招商会，“原本我们的农资产品，是通过省级、市级、县级经销商层层分批，最后到达农户手里的成本很高，希望能够通过拼多多平台，把这些生产资料以更实惠的价格，带给广大农民。”

成立4年以来，拼多多通过“拼农货”模式，不断培育新型农业经营主体，创新农业流通模式。2018年，平台推动农产品及农副产品销售额达653亿元，预计2019年将突破1200亿元。这其中，大量产区农货通过拼多多扩大流通半径，由小众作物成为“网红”产品。如雪莲果、百香果、小黄姜等一大批农产品，成为销量突破100万单的“冠军农货”。



拼多多在参加中国国际农产品交易会时表示，将积极配合农业农村部等相关部委，深入开展农产品出村进城探索

拼多多联合创始人冬枣认为，目前行业的农产品网络零售供应链体系已趋于稳定，产业分工呈现专业化、垂直化，下一步行业的重点方向，是探索农产品的货品分层和价值分层。

他表示，目前除极少数头部农业企业已建立起品牌外，消费者对于大多数农产品的判断依据还是很少，品牌化概念仍有待加强，“比如山东烟台苹果很有名，但它是个地理概念，非商品品牌。可能只有少数人，或者农业供应链公司才知道，烟台某几个村的苹果质量最好、最稳定。”

据悉，“拼农货”模式未来会集中供应链端发力，其将密切配合农业农村部等相关部门，探索帮助以“村”为维度的产地培育，建立超过500个真正意义上的农产品供应链品牌，为产地创造更多溢价空间。

“农业流通模式创新的核心，是将农货从产品变商品，从地理名称变商业品牌，进而孵化出一批品牌化的头部农产品，满足各个消费群体的多元化需求。”冬枣表示，拼多多将通过上述举措，帮助国内更多产区探索农产品货源分层、农产品价值分层，将农货进行更有效率分发。

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