中关村在线消息：近日据外媒爆料，在最新获批的三星专利中，概述了一种3D屏幕，不仅两侧是弧形的，而且额头和下巴部分同样也是弧形设计的。



三星Galaxy One设想图：四侧面均为弧形屏幕

这项专利名为“显示设备和便携式终端”，于2019年3月14日向美国商标和专利局提交申请，并于2019年11月7日被正式收录。

在随附的专利插图中，显示平面屏幕、上下左右四个侧面的弧形屏幕。这款三星Galaxy智能手机具有超大的显示表面，几乎覆盖了设备的整个侧面。

在这四个侧面中，有三个侧面的弧度曲率接近于90度垂直，只有底部的弧形屏幕弧度曲率不是特别大。此外，显示屏的顶部和底部均装有天线。

而应用快捷方式等图标可以显示在弧形屏幕的侧面。三星已经不是第一次为这种设计申请专利了。在2018年12月，LetsGoDigital还报道了一款无边框显示的三星智能手机，而在今年6月，我们遇到了一款3D曲面显示屏的Galaxy手机。

三星打算何时发布首款具有3D显示屏的智能手机，目前尚不清楚。下一个旗舰产品可能是三星Galaxy S11，预计于2020年2月发布。

也有传言称三星希望将高级S系列和Note系列合并。埃文·布拉斯不久前在推特上报道说，新系列将被命名为三星Galaxy One。

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