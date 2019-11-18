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    三星Galaxy One设想图：四侧面均为弧形屏幕

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒爆料，在最新获批的三星专利中，概述了一种3D屏幕，不仅两侧是弧形的，而且额头和下巴部分同样也是弧形设计的。

    三星Galaxy One设想图：四侧面均为弧形屏幕
    三星Galaxy One设想图：四侧面均为弧形屏幕

    这项专利名为“显示设备和便携式终端”，于2019年3月14日向美国商标和专利局提交申请，并于2019年11月7日被正式收录。

    在随附的专利插图中，显示平面屏幕、上下左右四个侧面的弧形屏幕。这款三星Galaxy智能手机具有超大的显示表面，几乎覆盖了设备的整个侧面。

    在这四个侧面中，有三个侧面的弧度曲率接近于90度垂直，只有底部的弧形屏幕弧度曲率不是特别大。此外，显示屏的顶部和底部均装有天线。

    而应用快捷方式等图标可以显示在弧形屏幕的侧面。三星已经不是第一次为这种设计申请专利了。在2018年12月，LetsGoDigital还报道了一款无边框显示的三星智能手机，而在今年6月，我们遇到了一款3D曲面显示屏的Galaxy手机。

    三星打算何时发布首款具有3D显示屏的智能手机，目前尚不清楚。下一个旗舰产品可能是三星Galaxy S11，预计于2020年2月发布。

    也有传言称三星希望将高级S系列和Note系列合并。埃文·布拉斯不久前在推特上报道说，新系列将被命名为三星Galaxy One。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星Galaxy One设想图：四侧面均为弧形屏幕http://news.zol.com.cn/732/7326169.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/732/7326169.html report 988 中关村在线消息：近日据外媒爆料，在最新获批的三星专利中，概述了一种3D屏幕，不仅两侧是弧形的，而且额头和下巴部分同样也是弧形设计的。三星Galaxy One设想图：四侧面均为弧形屏幕这项专利名为“显示设备和便携式终端”，于2019年3月14日向美国商标和专利局提交申请，...
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