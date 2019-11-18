中关村在线消息：北京时间11月18日消息，此前荣耀手机已经官宣了荣耀V30即将正式发布。今天，荣耀手机在其官方微博上宣布，他们从今天正式开启了荣耀V30 系列手机的预约工作。



荣耀V30正式开启预约 5G标杆不止于快

在官宣海报上，荣耀手机对于荣耀V30的定位为“5G标杆，不止于快”，因此这款新机将会主打5G以及手机性能。不过目前，有关荣耀V30的更多信息还没有官方宣布。

上周，荣耀手机官微正式宣布将于11月26日在北京召开新品发布会，正式发布荣耀V30系列及5G相关产品。根据官方公布的海报显示，荣耀V30系列确认将采用一块双打孔的屏幕设计，并在其中配备了前置双摄像头，打孔位置位于机身左上角。

此外，近日还有消息称该机的屏幕还将支持最高90Hz的刷新率规格。配置方面，荣耀V30将搭载最新的麒麟990 5G芯片，性能相比前代提升了60%，同时还将处理器和5G基带合二为一，可实现2G/3G/4G/5G全网通、NSA/SA双模、5G+4G双卡双待等使用状态。

其他方面，荣耀V30背部采用后置四摄方案，规格分别为6000万像素主摄+1600万像素超广角+200万微距+ToF镜头；机身内置4000mAh大电池，支持最高40W快充。

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