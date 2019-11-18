中关村在线消息：近日据悉，从已曝光的专利来看LG正在研究可伸缩屏幕，事实上LG并非首次为可伸缩屏幕手机申请专利。







LG可伸缩屏幕手机新专利渲染图曝光

据荷兰著名科技媒体LetsGoDigital报道，早在2017年年底LG就申请了带有可伸缩屏幕的设备，该设备具有特别时尚的设计，完全符合当今的审美标准。



这款外观专利就是简单的“移动手机”，于2019年2月27日向世界知识产权局提交，并于2019年11月15日被收录。在专利中除了简要的设计说明，还包含了11张设计草图，从各个侧面展示这款设备。

LG手机的设计非常薄，可以轻松随身携带。顶部没有刘海，框架边框本身在顶部和底部也非常狭窄，使设备看起来比以前更时尚。侧面采用了狭窄的边框，这也可以提供强度。

在拉伸状态下，可以得到几乎是两倍的屏幕，非常适合阅读。但是，摘要专利说明明确指出它是手机，而不是电子阅读器。不过目前尚不清楚LG是如何放置相机和其他传感器等组件。

在机身背面，框架的设计方式使其具有良好的手部位置。由于它是一项外观设计专利，因此没有进一步讨论如何拉入和拉出屏幕。

目前还不清楚拉出屏幕时如何将其固定在位。从逻辑上分析，可伸缩的显示部件从侧面存储在外壳中。

（文中图片来自互联网）

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