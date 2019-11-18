微软KB4524570安装失败 官方公布临时解决方案

中关村在线消息：近日据悉，微软官方已承认KB4524570累积更新存在安装问题，根据支持文档，虽然在11月12日的大部分安装问题已经得到解决，但是仍有部分用户出现问题。















微软官宣KB4524570安装失败 公布临时解决方案

在11月的补丁星期二活动日上，微软发布了KB4524570累积更新。不过随后Windows 10 May 2019（Version 1903）和Windows 10 November 2019（Version 1909）用户在社区反馈无法安装该累积更新，出现诸如0x80073701和0x8009001d这样的错误代码。



微软现已承认这个累积更新存在安装问题。根据支持文档，虽然在11月12日的大部分安装问题已经得到解决，但是仍有部分用户出现问题。

在支持文档中写道：“这些更新的安装可能会失败，之后你可能会收到错误信息‘更新失败，安装某些更新时出现问题，但是我们稍后会再试’或者Windows Update对话框中或在更新历史记录中，出现‘Error 0x80073701’”。

微软指出这个问题已经为大部分用户解决。对于那些依然存在安装失败的用户，微软在几天前提供了临时解决方案：

打开“开始”菜单或“搜索”，然后键入“ cmd”以打开命令提示符。

以管理员身份运行命令提示符。

在“命令提示符”窗口中，复制并粘贴以下命令：

dism /online /cleanup-image /startcomponentcleanup

等待几分钟，然后重新启动系统

再次检查更新。

现在尚不清楚有多少用户受到这个问题影响，不过在支持文档中微软已经将其标记为“已解决”，而且之后微软可能不会修复该问题。

如果您仍然遇到此类问题，最好重新安装Windows 10或等到部署适当的修复程序后再这样做。

（文中图片来自互联网）

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