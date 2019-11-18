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    NEC推出全新31寸4K显示器 售价高达两万

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒消息，NEC推出了一款全新的显示器产品——MultiSync PA311D。MultiSync PA311D搭载了一块31英寸IPS材质屏幕，分辨率4096x2160，覆盖了100% Adobe色域，对比度1400：1，亮度350尼特，支持HDR。

    NEC推出全新31寸4K显示器：售价高达二万

    NEC推出全新31寸4K显示器：售价高达二万
    NEC推出全新31寸4K显示器：售价高达二万

    功能上，PA311D也非常有特色，支持画中画模式，可以同时显示2个信号源提高生产力；MultiProfiler软件可以提供对五种显示模式。

    分别是将任何ICC配置文件直接加载到显示器中以实现最佳显示效果的能力；而DisplaySync ProTM功能可以允许用户仅用一套键鼠控制3台计算机；内置人体传感器，可以在用户离开时节省电量；可选SpectraViewII校色套件。

    PA311D还支持触控操作，150mm支架也支持倾斜或旋转显示器，还有遮光罩可选。

    PA311D搭载了1个USB-C接口，支持65W反向充电，2个DP1.2接口，2个HDMI接口与USB3.1 HUB。

    价格方面，PA311D售价2999美元，约合人民币21000元，还有SpectraViewII套装可选，售价3249美元，约合人民币22700元，4年保修。

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/732/7326137.html report 850 中关村在线消息：近日据外媒消息，NEC推出了一款全新的显示器产品——MultiSync PA311D。MultiSync PA311D搭载了一块31英寸IPS材质屏幕，分辨率4096x2160，覆盖了100% Adobe色域，对比度1400：1，亮度350尼特，支持HDR。NEC推出全新31寸4K显示器：售价高达二万功能上，P...
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