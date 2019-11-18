谷歌Pixel4 XL雄起一回 视频解码能力超其他旗舰机型

中关村在线消息：近日，据YouTuber Juan Bagnell在谷歌Pixel 4 XL和同级别骁龙855 Plus旗舰之间进行了一场视频渲染和转码测试，结果出人意料的是Pixel 4 XL碾压了对方。











谷歌优化：视频测试Pixel4XL碾压骁龙855Plus

近期，Juan Bagnell又进行了一场更加公平的测试，参赛选手还是Pixel 4 XL，对手有LG V50和ROG Phone 2。



测试内容是对一部109分钟的电影进行转码，以将其4GB大小压缩为1GB大小。最终，Pixel 4 XL仅耗时24分钟就完成了任务，ROG Phone 2耗时48分钟，LG V50耗时52分钟，Pixel 4 XL大幅度领先对手。

考虑到Pixel 4 XL仅仅搭载了骁龙855处理器，它能超过搭载骁龙855 Plus的对手让人感到惊喜。在测量过手机温度之后，视频制作者似乎找到了Pixel 4 XL发挥超常的原因——热的烫手。

测试者发现，Pixel 4 XL机身温度最高可达41°C，异常火热，毫无疑问在全功率运行，作为对比LG V50在测试时仅有27°C，ROG Phone 2仅有29°C。

谷歌为Pixel 4 XL定了一个相当激进的温控策略，很难说这到底是好事还是坏事，虽然性能有保证，但明显会对续航和手感造成影响。

（文中图片来自互联网）

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