中关村在线消息：苹果今年发布的iPhone11由于不支持5G网络成为一大遗憾。不过第三方机构Strategy Analytics在其最新报告中预计，明年苹果将依靠iPhone11s成功翻身。



今年没5G手机 苹果明年靠iPhone11S翻身

Strategy Analytics指出，苹果将在明年发布iPhone 11S系列手机，依旧是三款分别是iPhone 11S、iPhone 11S Pro、iPhone 11S Pro Max三部手机，并且都支持5G网络。

Strategy Analytics在报告中称，iPhone11s将在2020年Q3正式推出，而且由于5G的加入将会极大带动iPhone的销量，并在5G智能手机领域获得第一名的地位。

据预测，2020年，华为和苹果将分别是中国市场、美国市场的5G手机霸主，而在全球市场，三星5G手机将在更多价格区间获得份额。



今年没5G手机 苹果明年靠iPhone11S翻身

根据当前消息汇总得知，iPhone11s将会采用2K显示屏，并且会进一步收窄边框以及缩小刘海。摄像头上，依旧是延续当前后置三摄设计。

核心硬件上，iPhone11s将会搭载A14处理器，7nm制程工艺，不过iPhone11s基带并不会内置，而是采用外挂高通5G基带方式实现对5G网络的支持。另外在运行内存上也将会有改进，从而适应5G高速储存的要求。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：今年没5G手机 苹果明年靠iPhone11S翻身http://news.zol.com.cn/732/7325997.html