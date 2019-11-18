早报：Mate30拍摄电影院线上映 Cortana又生变故

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看一条跨界新闻，用手机拍摄也成为了电影的一个可选项。

华为Mate30拍摄的电影亮相金鸡百花电影节





华为终端官方微博宣布，三部由华为Mate30系列手机拍摄的电影将于11月20日在厦门上映，这也是三部影片首次在影院放映，分别为《你的样子》、《巴丹吉林》和《泳往春天》。

华为选择在这个时间点上映还有一个原因，那就是第28届金鸡百花电影节也将于11月19日至23日在厦门举办。

除了上映新片，华为的新机也依然受到热捧。

华为Mate X 5G今天上午再次开放购买





华为Mate X 5G在第一次开卖时被一秒抢光，为此华为决定再开启两轮发售，今天上午10：00，华为Mate X 5G将再次开放购买，8GB+512GB版本售价依然为16999元。如果这次还是没抢到，11月22日还有一次机会。

还记得水氢发动机吗？它已经彻底再见了。

杭州青年汽车正式宣告破产 25条失信被执行人信息





因“水氢发动机”而出名的青年汽车在上月完成破产程序，近期法院通告破产财产分配完结，正式破产。法定代表人庞青年共有7条被执行人信息，另有25条失信被执行人信息，原因为有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，其股权已被法院冻结。

苹果笔记本新机皇你要买吗？

新版16英寸MacBook Pro已在国内开卖





苹果在前两天正式推出了新版16英寸MacBook Pro，现在经过两天的审批，该机型也登陆了国内的Apple Store官方商店，起售价为18999元，顶配版售价为46421元。

微软又做了一个让人感到诧异的决定。

微软Cortana即将退出iOS和Android平台





我们知道Cortana是微软的人工智能助手产品，但现在微软决定对这一项目进行战略收缩。据了解，Cortana将于2020年1月31日退出iOS和Android平台，包括中国在内的英、德、澳、加等8个国家都将按时执行。

微软发言人表示，为使Cortana尽可能有用，Cortana将更深入地集成到Microsoft 365生产力应用程序中。

Cortana脱胎于微软的游戏《光环》系列，现在微软游戏部门对下一代主机充满信心。

菲儿·斯宾塞：下一代Xbox性能和售价都有优势





微软Xbox业务负责任菲尔·斯宾塞在接受The Verge采访时表示，微软在Xbox One身上吸取了教训，不会再在性能或价格上处于劣势，Scarlett将在市场上取得成功。

雷军又一个企业上市了，这次不是小米。

金山办公今日在科创板挂牌上市





金山办公将在今天正式挂牌科创板上市，雷军在写给金山的公开信中表示，从1988年金山创办到今天，WPS走了31年，如今的WPS已经支持全球46种语言，覆盖全球220个国家和地区，月活跃用户达到3亿多人。

雷军还希望WPS团队坚持优良传统，继续奋斗，当好“民族软件的排头兵”。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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