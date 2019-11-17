两大博物馆首次通过华为5G手机 实现国宝跨时空协奏

中关村在线消息：华为Mate30系列5G手机在今天通过5G网络进行了一场跨时空协奏。本次协奏借助华为Mate30系列5G手机，将馆藏战国曾侯乙编钟的湖北省博物馆，以及馆藏唐代“天风海涛”古琴的山东博物馆联动，让战国编钟古音与唐代琴韵实现跨越时空的协奏。







作为11月19日华为京东超级品牌日的前奏，此次活动现场还迎来了一位特别的虚拟嘉宾——京东JOY。这个经常以“小白狗”形象出现的京东吉祥物，经由5G＋数字形象全息互动系统被赋予“新生”。





借助华为Mate30系列5G版对JOY的建模和渲染，远在上海华为X Labs实验室的JOY真人“化身”即可带动JOY做出动作，通过X Labs研发并部署在华为云上的5G＋数字形象全息互动系统，JOY即能实现与体验者的实时互动。

人文予科技以“温度”，科技让文物“活”起来

来自战国时代的曾侯乙编钟，是中国出土数量最多、重量最重、音律最全、气势最为宏伟的一套编钟，堪称是不可多得的人类艺术宝藏。而出自盛唐的天风海涛古琴，则是我国出土的古琴中唯一保护完整的唐代七弦琴，“天风海涛”形容的就是琴声犹如天空的长风、大海的波涛，被视为传世珍品。





随着5G时代的到来，技术的进步使得文物保护工作在继承传播的基础上有了创新的可能，湖北省博物馆、山东博物馆借助华为Mate30系列5G版出色的5G通讯能力，实现两地极具特色的古乐跨时空协奏。





前沿科技为人文价值注入了新的内涵，文物所承载的文化和历史感经过科技的全新演绎，出现了更现代的呈现方式，甚至让文物之间有了跨时空对话的可能。文物留给人们的“厚重、沉睡千年”等形象变得愈发鲜活起来。

在科技“唤醒”文物新价值的同时，人文也让科技拥有了全新的精神内涵，5G和手机不再只是冰冷的科技名词，更能帮助人们跨越古今、感受文化魅力，在情感层面引发了众多观众的强烈共鸣，透过乐曲合奏传递出华为手机更有“温度”的品牌形象。

5G赋能智慧体验，5G换机潮加速来临

如果说华为Mate30系列5G手机的两大博物馆协奏重构了人们关于联接的想象，那么5G+VR更是重构了人们对未来5G体验场景的想象。

在位于两地的乐器高精度协同演奏环节，华为Mate30系列5G版充分体现出麒麟990 5G在5G性能、功耗表现以及AI算力方面的优势。乐曲协奏对节拍的控制要求极高，只要一方由于网络时延而慢上一拍，整个乐曲的节奏也会被打乱。





而华为Mate30系列5G版支持SA/NSA 5G双模组网，能够真正实现SA组网模式下高速率、低时延的5G体验，从而保证身处两地的乐器能够和谐共鸣；同时，麒麟990 5G还以更出色的功耗表现，让华为Mate30系列5G版在5G应用场景下，也能以更少的耗电应对更长时间的直播。对于异地乐曲实时协奏来说，这无疑是至关重要的两项能力。

5G时代，当VR技术不再受终端渲染能力的限制，5G＋数字形象全息互动系统有望成为5G下一个爆发的应用场景。在协奏现场，华为Mate30系列5G版就以出色的AI算力，将京东JOY这一品牌标志性的吉祥物活化，通过5G＋数字形象全息互动系统实现了JOY与观众的实时互动。该技术将华为X Labs动捕棚的实时动作数据，利用5G高带宽、低时延的特性，通过华为云分发至山东、湖北演奏现场的华为Mate30系列5G手机上，借助麒麟990 5G芯片的优秀算力，实现数字形象三维模型的实时渲染，再通过HUAWEI VR Glass进行显示呈现，从而将数字形象带入真实世界，活灵活现的JOY为观众带来了别开生面的沉浸式体验。





值得一提的是，作为华为首款轻薄VR眼镜，HUAWEI VR Glass融时尚设计与前沿科技于一身。镜腿可折叠，能够随身携带，自带0-700度近视度数调节，三段式折叠光路配合1058PPI高清显示屏，带来全视角高清显示，同时带来更加沉浸的IMAX巨幕体验，通过5G+VR可以在线体验高质量VR视频，畅玩VR云游戏。

可以看到，依靠领先的5G技术，华为Mate30系列5G版不仅能够让科技与人文融合，展现出新的魅力，也解锁了与众不同的新玩法，带来更多新的可能。随着运营商5G套餐推出，5G正式走入普通大众的生活，越来越多的人在换机时会直接选择5G手机，以便第一时间享受更畅快的5G体验，掀起第一轮5G换机潮。

根据京东发布的双十一终极战报，在11月1日-11月11日为期10天的时间里，京东平台5G手机的累积销量已达到京东10月全月5G手机销量的20倍，在京东累计关注5G手机的用户数已破千万，华为Mate30系列5G包揽5G手机销量冠亚军。

2019年11月19日，华为京东超级品牌日即将开启，活动当天，华为Mate30系列享12期分期免息，每天13.7元起，5G双模一步到位。现场更有整点购物赢好礼、1000元大额券等你来抢等多重惊喜。随着华为Mate30系列5G的持续热销，未来越来越多消费者将能够享受到5G带来的全新体验。

注：两地博物馆现场表演乐器为复制品，非馆藏原品。

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