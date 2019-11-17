瑞幸咖啡亏损5亿补贴不停：不考虑盈利 今年超星巴克

被人们成为“互联网咖啡”的瑞幸刚刚成立两年，如今瑞幸咖啡亏损扩大至5亿元。人们对于瑞幸咖啡的关注除了咖啡本身外，还有一连串因为补贴而导致的巨额亏损。近日，瑞幸咖啡亏损5亿再度登上热搜，而CEO钱治亚表示：补贴继续，年内赶超星巴克！



瑞幸咖啡亏损5亿继续补贴

瑞幸咖啡亏损5亿，数据来源于其三季度最新财报：报告期内，瑞幸总净收入15.41亿元，同比增长540.2%，其中来自产品的总净收入14.93亿元，同比增长557.6%。然而另一方面，瑞幸净亏损5.3亿元，亏损幅度扩大6.2%。

瑞幸创始人兼CEO钱治亚在财报中称，对这一季的业绩非常满意，瑞幸咖啡第三季度门店层面运营利润为1.863亿元，并获得12.5%的利润率，而2018年同期为亏损人民币1.26亿元，所以这是瑞幸咖啡首次在运营层面的实现盈利。

截止到2019年9月30日，瑞幸咖啡门店总数达3680家。据悉，2019年初瑞幸咖啡设定目标为国内门店总数将达4500多家，并2019年底超过星巴克成为中国最大的连锁咖啡品牌，这也意味着瑞幸需要在四季度开设至少820家门店。

瑞幸咖啡创始人、CEO钱治亚表示，“到今年年底，我们将实现成为中国最大咖啡连锁品牌的目标。未来，瑞幸咖啡可以凭借颠覆性技术驱动的新零售模式和新零售合伙人模式，在保持高度运营控制和效率的情况下，用有限的资本支出迅速扩展到邻近市场。”

此前瑞幸咖啡表示，亏损符合公司预期，通过补贴快速获取客户是我们的既定战略。“我们会持续补贴，坚持三年到五年!我们会坚持快速的扩张，目前不考虑盈利。“

值得关注的是，瑞幸咖啡亏损5亿消息爆出后，公司股价报收21.53美元/股，同比涨13%左右。

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