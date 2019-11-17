Uber被罚款6.5亿美元 这次又是“临时工”惹的事

网约车总有说不完的话题，Uber被罚款6.5亿美元引发关注。美国新泽西州令Uber被罚款6.5亿美元，要求该公司为网约车司机支付拖欠的雇佣税。Uber被罚款6.5亿美元原因为是这家公司把司机当做独立外包工，而不是正式雇员，这次又是“临时工”惹的祸。



Uber被罚款6.5亿美元

Uber被罚款6.5亿美元之前，公司与司机之间的雇佣关系如何定性一直是海外热议的话题。此次Uber被罚款6.5亿美元，根本原因还是Uber将（司机）员工当做外包工而不是正式工，被认为进行了劳工剥削，损害从业者利益。

根据数据统计，新泽西州发现2014年至2018年，Uber在员工失业和伤残保险存在5.3亿美元欠税，随后该州劳工发展部本周向Uber及其子公司Raiser提出了补交巨款的要求。除了历史欠税之外，该州还寻求另外1.19亿美元的额外利息。



Uber在海外话题不断

针对Uber被罚款6.5亿美元事件，Uber发言人阿利克斯·安方表示：“我们对这一不正确的决定提出质疑，因为在新泽西州和其他地方，网约车司机属于独立的承包商性质。”

而在美国加州，一项新的法律将要求零工经济公司的外包工被认定为正式工，从而让他们获得最低工资和失业保险等基本保护。



美国拥有几十万网约车司机

Uber被罚款6.5亿美元，这是美国地方政府首次向Uber讨回雇佣税。时至今日，Uber在美国拥有几十万网约车司机。

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