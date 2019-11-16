皮皮虾APP推创作者扶持计划 百亿流量+8000万现金

11月16日，今日头条生机大会皮皮虾主题论坛在京举办，这是皮皮虾产品上线一年多以来官方首次对外亮相。论坛上，皮皮虾总结了产品特色，并发布最新创作者扶持和激励计划，包含百亿流量、8000万现金，及培养5000个万粉作者等多种方式。

皮皮虾相关负责人表示，皮皮虾是一个年轻人聚集的内容互动社区，创造出了独有的内容互动模式，用户的精神特质和社区氛围有着真实、善良、美好的特点。



打造年轻人聚集的内容互动社区 分享快乐的力量

皮皮虾APP于2018年7月上线，一年多来已发展成为年轻人聚集的内容互动社区，形成包括趣味、生活、科技、教育等在内的丰富多元的内容生态，以及文字、图片、视频等多样化内容体裁。

互动性强成为皮皮虾产品独有的内容消费模式，用户基于自己感兴趣的内容，与创作者、与网友们进行二次、三次甚至高达几十次的互动。在产品设计上，皮皮虾设置了“插眼”、送爱心、“神评”鉴定等功能，帮助用户对优质内容进行实时反馈，让评论区的互动成为内容创作的另一种土壤，衍生出不亚于原发内容的“新作品”。



皮皮虾相关负责人介绍产品

从用户分布来看，皮皮虾用户以90后为主，城市分布从一线到四五线较为均衡，对皮皮虾社区有着强烈的归属感。他们认真热情地生活，在皮皮虾上发布内容和评论，“皮一下”后获得的不仅仅是乐趣，而是真正有充实感和满足感的快乐，从而用阳光的心态积极面对人生的挑战，用快乐的力量感染更多人。

在发展过程中，皮皮虾社区形成了“真善美”的社区氛围，即追求真实、善良和朴素的美好。如皮皮虾生活领域创作者“小邓收废旧”是南宁一位小镇青年，在当地经营一家修理厂和废品收购站，他在收到一个旧的尤克里里后，会专门为粉丝们弹奏一段。他用平实的镜头记录生活中的有趣见闻，工作之外还坚持学习画画、音乐，疲惫工作中仍积极向上的生活态度感动不少网友，深得皮皮虾用户喜爱。



皮皮虾生活领域创作者“小邓收废旧”

“快乐是皮皮虾产品的初心，而让更多的年轻人在这里分享快乐，则是皮皮虾的长期使命。”论坛现场，皮皮虾相关负责人表示，皮皮虾致力于为年轻人搭建一个分享快乐的平台，让他们在“皮一下”后缓解生活压力，积蓄力量在现实生活中奋勇向前。

百亿流量、8000万现金、5千个万粉作者，皮皮虾推出多项扶持计划

轻内容创作模式、高粘度忠实用户等特点已让皮皮虾成为快速成长的互动社区，基于此，论坛现场皮皮虾运营相关负责人发布多项扶持计划，帮助创作者在新手期、成长期等各个不同阶段持续发展。

未来一年，皮皮虾将拿出百亿流量吸引创作者产出更优质的内容，并开辟8000万现金奖金池，分布在蓝海计划、合伙人计划、流量分成、垂类榜单以及日常活动激励中，只要原创出受站内用户欢迎的优质内容就能获得现金激励。对优质MCN机构来说，单月最高可拿到50万元的现金激励。

皮皮虾运营相关负责人发布创作者扶持计划

此外，皮皮虾还启动了5000个万粉作者运营计划，即通过一整套的扶持成长方案，培养五千个万粉作者，帮助他们快速度过新手期，创作出高质量的内容。这套全方位的运营扶持，包括创作者学院的运营指导、创作者活动的助力加热、官方账号的互动推荐、官方独家签约等。

“未来，我们还将构建专属于年轻人的创作者生态蓝图，覆盖更多元的垂类内容，并在创作者扶持方面不断创新，扩展更广泛的变现空间。”皮皮虾运营相关负责人在演讲中表示，希望皮皮虾能陪伴创作者们一起成长，并肩同行。

活动现场，正能量视频创作者@大漠叔叔，最皮厨娘@爱做饭的芋头SAMA 等多位优秀的皮皮虾创作者也来到现场，分享他们的创作经历。@大漠叔叔 表示，他经常从皮皮虾的“神评”中寻找创作灵感和思路，这种作者与用户之间的高粘度让人们在获取快乐中找到参与感，是区别于其他平台最大的特点。



皮皮虾创作者“大漠叔叔”现场分享创作经历

皮皮虾社区的快乐基因，正吸引着越来越多的用户和创作者涌入，或是“皮一下”缓解生活疲惫，或是抓住时机成长为优质创作者。皮皮虾相关负责人表示，未来，皮皮虾还将加速成长，开放更多的资源入口、推动多元的内容合作、创新商业化投放形式，扶持更多垂类内容，持续维护珍贵的社区氛围。

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