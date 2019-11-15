晚报：明年5G手机降至1500元 摩托Razr无国行版

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。



16英寸苹果MacBook Pro国行已正式发售

苹果在前天晚上正式推出了16英寸MacBook Pro，除了拥有更大的屏幕外，新款MacBook Pro还具有超快的性能、最大的电池、最好的笔记本键盘、超棒的扬声器和大量的存储空间。



经过两天的审批之后，这款新MacBook Pro终于在Apple Store中开放购买，起售价为18999元，顶配版售价46421元，目前发货时间已经延迟到下周。

Z点评：16英寸的MacBook Pro才是真正的Pro机型。

雷军：明年2000元以上产品都会是5G手机 小米10款在路上



明年2000元以上小米产品都会是5G手机 小米10款在路上

雷军表示，明年上半年2000元以上产品都会是5G手机，明年至少发布10款5G手机。同时，呼吁中国移动尽快在更多城市开放eSIM一号双终端业务。



雷军表示，小米非常看好5G给手机终端带来的巨大机会。今年9月，小米也发布了小米9 Pro和MIX Alpha两款5G手机。

他还透露，小米将全力推动5G手机的研发和推广，明年上半年2000元以上产品都会是5G手机，小米明年至少发布10款5G手机。

Z点评：明年要把5G手机的价格打下来。

联想折叠手机Razr不在国内上市 因运营商不支持eSIM



联想折叠手机Razr不在国内上市

联想今日宣布推出折叠手机Motorola Razr。联想中国区总裁刘军表示，暂不会在国内上市，上市时将是5G版本。他表示，目前看到的Moto Razr在国内上市有部分技术问题，因为运营商的网络暂不支持eSIM卡。



此前，外媒也对这款产品表示困惑。外媒认为，虽然Razr有着经典的手机外观，前沿的折叠屏设计，但是它的处理器依然是骁龙710（高通去年发布的中端处理器），这导致其性能不如目前机型。更重要的是，这款手机仅支持eSIM卡，所以还只能面向海外市场。

Z点评：稍微有点可惜了，还是期待Motorola Razr推出国行版本。

中国移动：明年底5G手机将低于1500元 规模超1.5亿部



中国移动：明年底5G手机将低于1500元 规模超1.5亿部

5G规模方面，预计2020年手机、行业终端均超百款，手机市场规模将超1.5亿部。5G终端市场节奏方面，2020年上半年将处于市场导入期，随着多芯片厂商推出多价位产品，终端厂商推出中低价位段产品，市场规模持续扩大，下半年产业将进入规模发展期。预计年底手机产品价位下探至1000-1500元，市场将以5G手机为主。



期间，中国移动“5G终端先行者产业联盟”发布了手机、AR/VR、芯片、模组、CPE五大品类47款5G商用终端。本次发布的5G终端将于今年年底至2020年上半年陆续上市，满足5G商用消费及垂直行业需求。

Z点评：明年5G手机将会快速普及。

华为：未来五年将投入15亿美元 全球发展500万开发者



华为：未来五年将投入15亿美元

华为技术有限公司高级副总裁、Cloud & AI产品与服务CTO张顺表示，未来五年，华为公司将投入15亿美金，全球发展500万开发者，切实落实沃土计划2.0。



此前HDC.2019华为全球开发者大会于8月9日至11日在华为松山湖基地召开。此次大会分为三个主要部分：主题演讲、技术论坛和Codelabs。其中技术论坛将涉及智能家居、运动健康、智慧出行、EMUI、AR&VR、Huawei Pay等领域。

Z点评：华为领先靠的就是人才和技术。

阿里巴巴今天在港交所启动上市 股份代号为9988



阿里巴巴今天在港交所启动上市

据新华社报道，阿里巴巴集团今天宣布正式启动香港上市。阿里巴巴将在香港交易所主板上市，股份代号为9988。阿里将作为一家有不同投票权架构的公司在港上市。



根据阿里巴巴招股书中显示，阿里巴巴此次上市将会发行5亿股普通股新股。其中，香港公开发售0.125亿股新股，发行价格将不高于每股188港元；国际发售4.875亿新股，将于20日确定国际发售价。

Z点评：阿里巴巴成为首家在美国和香港上市的中国互联网公司。



微软：明年Scarlett主机将死磕索尼PS5

微软Xbox业务主管Phil Spencer笃定地表示，Scarlett不会重蹈Xbox One的覆辙。从商业标准上看，PS4成功碾压Xbox One，前者全球销量已超1亿台，后者则只有它的一半。也就是说，微软将Xbox 360时代和索尼PS3并驾齐驱的辉煌亲手“葬送了”。



这也难怪Spencer坦言，回到起点，当年Xbox One的首发价比PS4贵了100美元（主要是因为额外多出体感设备），性能也没有优势。这让我们在启动Scarlett项目时吸取教训，会重新在竞争中夺得领导地位。

Spencer指出，团队对Scarlett主机是“All in（全力以赴）”的状态，他认为尤其在跨平台游戏和向后兼容方面会体现出优势。

Z点评：只有竞争，消费者才能得到实惠。

新规！今后坐地铁严禁手机外放



新规！今后坐地铁严禁手机外放

《城市轨道交通客运组织与服务管理办法》（以下简称《办法》）近日发布，对乘客在地铁内一系列行为进行规范，《办法》将于2020年4月1日起施行。



我们从交通运输部官网获悉，本次实施的《办法》适用于全国各城市的轨道交通，明确规定了影响运营安全的10类行为，以及影响秩序的7类行为，提倡文明乘车。

其中明确禁止在车门或站台门关闭后扒门，不得携带有严重异味、刺激性气味的物品进站乘车，不得在列车内进食（婴儿、病人除外），不得使用电子设备时外放声音。

Z点评：高通和飞机上何时能普及呢？！

朱文佳回应字节跳动何时上市 要有延迟满足感



朱文佳回应字节跳动何时上市 要有延迟满足感

近日字节跳动公司召开了今日头条生机大会，并正式宣布了朱文佳成为公司新任CEO。随后在接受记者采访时，朱文佳也被问到了有关上市的问题。朱文佳表示，张一鸣更喜欢延迟满足感，所以还是再等等。



在被问到上市问题时，朱文佳表示这个问题要张一鸣来回答。不过他透露，张一鸣认为上市“这个事情比较大，要延迟满足感，再等一等”。同时，他也谈到了今日头条的搜索业务，并表示在立项开始的时候，他们就是奔着第一名开始做的，如果瞄着第二名就没有奔头了。

Z点评：看来今日头条依旧在寻找上市窗口。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）

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