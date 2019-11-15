今日头条CEO朱文佳：做全网搜索是基于产品使命

中关村在线消息：今日头条生机大会今日在京举办，今日头条CEO朱文佳在演讲中表示：通用信息平台，这就是今日头条。通用包括两层意思：一是普惠，人人都可以使用，二是丰富，能够支持多种分发方式和内容体裁。



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同时朱文佳还详细解答了关于今日头条搜索业务的相关内容，表示“我们做全网搜索，更多的还是基于我们产品的使命，希望更好地满足用户需求，帮助用户获取更多的信息”。

同时朱佳文在演讲中还提到，上线7年，今日头条已涵盖图文、视频、问答、微头条、专栏、小说、直播和音频等内容体裁，并囊括内容运营、推荐引擎、关注订阅和搜索引擎等分发方式。最后希望将今日头条打造成通用信息平台。

“我们希望围绕“连接人与信息，促进创作与交流”，打造出一个最好的通用信息平台。通用，有两层意思，一是普惠，人人都可以使用，二是丰富，能够支持多种分发方式和内容体裁”，朱佳文称。

以下为朱文佳演讲全文：

大家好，我叫朱文佳。第一次在生机大会跟大家见面，非常感谢大家的到来。今年是我们第五次举办创作者大会，也是今日头条这款产品发布的第七年。今天，我想跟大家聊聊我心目中的今日头条，以及今日头条的使命与边界。

今日头条的七年

先跟大家正式推荐一下今日头条的搜索功能。今年8月，可能很多人看到过一个搜索招聘的新闻。有人说，今日头条要进军通用搜索了。其实，头条的通用搜索业务已经上线一年了。之前，产品还处在打磨阶段，但是我们最近对比测试，包括我个人的使用感受，可以说，在用户体验方面，头条搜索已经进入了业界的第一梯队。欢迎大家使用头条搜索，也欢迎大家多提意见。后续我们还会做更多的改进。

头条做搜索的消息出来后，很多人在讨论头条和一些公司的竞争。其实，对于头条来说，我们做全网搜索，更多的还是基于我们产品的使命，希望更好地满足用户需求，帮助用户获取更多的信息。

头条是一个信息分发平台，搜索是信息分发的一种基础形式。用户在头条上看到一个内容，经常会想要了解更多相关信息。通过搜索，用户能够更精准地找到自己想要的信息。大家也可以试一下，在头条搜索框内搜索，或者在看内容时，长按选中文字，进行搜索。现在体验还可以。

做搜索，其实是对内容分发方式的丰富和完善。推荐引擎是信息找人，搜索引擎是人找信息。不止搜索，其实过去七年里，今日头条发生了非常多的变化。给大家看两张图，这是12年的今日头条，这是今天的今日头条。

2012年的时候，只有“今日头条”一个栏目，大家认为我们是一个聚合新闻客户端。2014年，我们有了头条号，有人觉得我们在模仿微信公众号。2016年，我们提出Allin短视频，很多人问，为什么新闻客户端要做短视频？2017年，问答和微头条发布时，又有人说我们会变成另一个微博。近期搜索正式推出，也有相似的论调出现。

这些误解，后来都被媒体高度提炼为一个问题：今日头条的边界是什么？





“边界”这个词，在商业领域，更多是一个基于竞争视角的词汇。在我们内部看来，过去七年，今日头条在产品上的尝试，其实有非常清晰的逻辑，那就是“一横一竖”：“一横”是尽可能丰富的内容体裁，”一竖”是尽可能多的分发方式。





按照这个思路，头条过去七年的变化其实就很清晰了。2012年，头条首先在移动端引入了个性化推荐这种分发方式，让小屏幕也能呈现海量信息，提高了移动时代的信息获取效率。这后来也成了行业标配。2014年，我们推出了头条号，帮助图文创作者降低了创作和传播门槛，赚到了钱。2016年，大力投入短视频，是因为我们发现，短视频的消费占比正在快速提高，已经成为移动时代信息分发最重要的内容体裁。2017年，头条上有了问答和微头条两种新的内容体裁，进一步降低了创作门槛，鼓励更多人创作，同时也强化了关注这种分发方式。

所以，我们一方面，不断引入内容分发方式，有了内容运营，推荐引擎，关注订阅和搜索引擎，另一方面，我们不断拓宽内容体裁，有了图文，视频，问答，微头条，专栏，小说、直播和音频。今天，一个现代人所能接触到的所有内容体裁和分发方式，几乎都在头条平台上得到了容纳和体现。而在“一横一竖”背后，是头条的使命——连接人与信息，促进创作与交流。

我们希望围绕“连接人与信息，促进创作与交流”，打造出一个最好的通用信息平台。通用，有两层意思，一是普惠，人人都可以使用，二是丰富，能够支持多种分发方式和内容体裁。

通用信息平台，这就是我心目中的今日头条。回到刚才的问题：今日头条的边界是什么？我想，如果一定要说“边界”的话，我们的使命就是我们的边界。

解决信息茧房，要靠通用信息平台

刚刚聊了一些我们关于通用信息平台的想法。那么，为什么我们需要一个通用信息平台？

在我看来，每一种分发方式都有其独特的价值。内容运营分发，带来的是“你应该知道”的信息，搜索帮你找到“你想知道”的信息，推荐是“你可能感兴趣”的信息，关注是“你关心的人”发布的信息。

从提升社会信息分发效率的角度来说，每一种分发方式都不可或缺。更重要的是，不同的分发方式之间，还能产生联动效应。

举一个例子。我是从头条的诺贝尔奖要闻专题上，了解到2019年诺贝尔物理学奖的三位得主。三个天文物理学家的名字比较长，以前也不了解，这激发了我搜索的兴趣。

在头条搜索后，我又发现了不少天文物理领域的科普头条号，觉得内容不错，顺手点了关注。再之后，推荐引擎开始给我推荐天体物理相关的科普知识，其中一篇让我印象深刻——原来，这次获奖的科学家詹姆斯·皮布尔斯2004年拿过“邵逸夫奖”。以前我只知道“邵逸夫楼”，这是我第一次知道“邵逸夫奖”，这个奖每年颁发三个奖项，其中一个就是天文学，奖金有120万美金。

因为一条诺贝尔物理学奖的要闻，经由搜索、关注，最后，推荐又让我知道了邵逸夫奖。可以说，因为通用信息平台，我看到了更大的世界。

说到这里，我想到了大家经常提及的“信息茧房”概念。我认为，要解决信息茧房，通用信息平台是当下我们能想到的最有效的解决办法。因为，只有内容体裁足够丰富，分发方式足够多样，才能让人们看到更大的世界。

更大的世界

我是2015年加入头条的，主要负责算法工作。当时头条发展得很快，15年年底有个产品用户数榜单，头条是前20名中，唯一一个由2010年后成立的公司发布的产品。一些同事觉得我们是不是可以准备上市了。结果年底开年会，一鸣跟大家说，头条是一个非常大的东西，对特别大的东西的演化要有耐心，围绕信息分发还有很多工作值得做，做好这个事情非常有价值和意义。

回过头来看，这个“非常大的东西”其实就是通用信息平台。一直以来，我们都希望做好这件事，让人们看到更大的世界。

更大的世界是什么呢？更大的世界，是超越我们当下所处的时间和空间的世界。

对于北上广的白领来说，青藏高原上的雪山风光是更大的世界；对于山里的孩子来说，远方的海洋是更大的世界。文化学者写的唐宋典故，是更大的世界；天文学家对宇宙边缘的探索，也是更大的世界。

更大的世界，是拥有更多分享和交流的世界。

开心的时候，你把自己的故事写在头条上，就是把自己的心情，分享给了一个更大的世界。当你读到远方一个陌生人的不幸，难过落泪，留下自己的感言，也是和一个更大的世界有了交流。

更大的世界，是每一个人都充满了更多可能性的世界。

知识改变命运，信息创造价值。我也希望今日头条上的信息帮助到每一个普通人，提升自己，把握机遇，发现一个更大的世界。

不久前，我们做了一次用户故事征集，收到2000多条用户回答。通过这些故事，我清晰地感受到，头条上的信息，正在给人们的生活中带来重要的变化。

宁夏银川有个写作爱好者，在头条上写下人生中第一篇公开发表的文章，他说是头条让他学会了观察，思考和收集素材。福建福州有位妈妈，为上学的孩子发布了一条奥数题求解的微头条，结果一百多人提供解题思路和步骤。广东佛山有个摄影达人，他的作品发在头条上，得到越来越多朋友的喜欢，现在是中国摄协成员。河北廊坊有个小伙子，最初是一名电工，通过头条把专业技术教给了更多人。还有位广东阳江的女士，通过头条学会了竞走和拉伸放松，缓解了颈椎病。

这些故事，就是一个个“更大的世界”。

我相信，只要我们做好信息分发，鼓励创作，促进更多社会，人文，历史，文化，数学，医疗等领域优质信息的产生，就能帮助到更多的人，对人类文明的积累和沉淀有所增益。

关于“更大的世界”，也让我想起不久前在头条上看到的一篇文章。这篇文章来自于头条号创作者“量子科学论”，讲述的是一个有关天文望远镜的故事。里面有一段话，是这么说的：

当伽利略第一次把望远镜对准天空时，从这一刻起，人类就打开了一扇通往宇宙的窗户，我们不再受视野的限制。

我们也希望，今日头条能够成为每个人手中的望远镜，帮助人们探索信息的星空。望远镜这边，是用户和创作者，望远镜那边，是无限广阔的的信息宇宙。借助望远镜，人们可以看得更远，更清，看见更大的世界。

谢谢大家。

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