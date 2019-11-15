中关村在线消息：据悉，在今日谷歌宣布，美国地区的 Android Message 用户，可于今日起享受到 RCS 富通信服务。



谷歌宣布为自己的Messages应用提供RCS支持

作为传统 SMS 短消息服务的接班人，其 RCS 支持已读回执、基于 Wi-Fi 的无缝消息传递，以及收发高分辨率照片、视频和贴图等功能。

作为补充，Android Message 还支持额外的群组通讯功能，例如添加 / 移除群组成员、修改群组名称等。

谷歌消息应用的“免费升级”，这款软件也预装在大多数的 Android 设备上，其它用户也可以在 Google Play 商店中免费下载。

本次功能升级已于即日起向美国地区的 Android Messages 用户推送，预计可在 2019 年底前实现广泛的支持 —— 如果运营商方面能够及时引入对 RCS 服务的支持的话。

目前，T-Mobile 用户仍然“暂不支持”这项功能，至于其它运营商的情况也有待观察。

（文中图片来自互联网）

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