中关村在线消息：近日据外媒消息，在谷歌的广告经理博客上，Chetna Bindra表示，从2020年2月开始，谷歌将不再在它发送给广告买家的投标请求中包含语境内容类别。



谷歌正式宣布保护用户隐私重要措施

此举是为了防止某些广告商将用户资料跟敏感类别联系起来。目前还不清楚部分广告客户过去是否能够建立这样的联系，或他们现在是否还能这样做。

谷歌表示，它是在跟数据保护机构接触之后做出了这一改变的，并将继续跟在授权买家的背景下调查数据保护实践的机构合作。

谷歌负责用户信任和隐私的高级产品经理还表示，公司将更新针对出版商、广告商和授权买家的欧盟用户同意政策审计程序。

这位高管还解释称，谷歌的实时竞价(RTB)平台即出版商出售广告的地方，已经采取了强有力的措施来保护隐私。

出版商需要获得用户的同意才能向他们展示个性化内容。与此同时，谷歌使用的数据最小化实践应该会阻止对用户的标识。

隐私是谷歌产品今年的主要卖点，在5月的I/O大会上以及10月份的谷歌新闻发布会上都明确表示用户隐私是他们非常关心的事情。上个月谷歌在硬件发布会上花费了大量的时间强调了新产品时对隐私的关注。

（文中图片来自互联网）

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