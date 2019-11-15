中关村在线消息：北京时间11月15日消息，今天上午10点08分，华为可折叠手机Mate X 5G版正式在华为商城限量销售。目前仅提供8GB内存+512GB存储版本，售价为16999元。开售之后，华为Mate X 5G版一秒钟就售罄了。





华为Mate X 5G版限量销售 一秒钟售罄

外观设计上，华为Mate X采用折叠屏设计，即折叠时主屏为6.6英寸的折叠手机（背面屏幕为6.38英寸），展开后，秒变8英寸“平板电脑”，最薄处厚度仅5.4毫米。而且创新的鹰翼式折叠屏零开孔、零挖槽，带来浑然一体的广阔视野。

华为表示，为了实现折叠屏设计采用了双层聚酰亚胺结构，强度提升40%。

拍照方面，华为Mate X为后置四摄，分别为4000万像素超感光主摄、800万像素长焦镜头、16000超广角镜头、3D深感摄像头。最高支持ISO 204800、45倍变焦范围（3倍光学、30倍数码变焦）、2.5cm超微距拍摄，支持OIS+AIS超级防抖。

网络支持上，华为Mate X 5G可以同时支持SA和NSA两种组网方式，支持5G+4G双卡双待。4500mAh大电池配合华为SuperCharge 55W超级快充技术，30分钟即可充电85%

值得一提的是，这次上市的Mate X是搭载麒麟980处理器版本，不过华为还准备了一款搭载麒麟990 5G芯片的Mate Xs，但是需要等到明年3月才会上市。

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