早报：Moto RAZR换屏价格来了 iOS13.2关验证通道

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。
移动支付在中国有多流行和普及，权威机构给出了数据。
BIS：中国去年人均使用142次电子支付
BIS：中国去年人均使用142次电子支付
国际清算银行（BIS）数据显示，2018年中国的电子支付总量增长48%，而人均使用次数为142次。
10月份，中国人民银行发布了《中国普惠金融指标分析报告（2018）》。该份报告指出，2018年，中国使用电子支付成年人比例为82.39%，比上年高5.49个百分点；农村地区使用电子支付成年人比例为72.15%，比上年高5.64个百分点。（电子支付指客户通过网上银行、电话银行、手机银行、POS、ATM及其他电子渠道发起的账务变动类业务——报告注解）
下面消息来自摩托罗拉。
摩托罗拉RAZR柔性屏换屏价格曝光：比三星Galaxy Fold便宜很多
摩托罗拉Razr柔性显示屏的换屏价格“仅为”299美元。之所以称“仅为”299美元，是因为相比三星Galaxy Fold 599美元的换屏价格来说还是便宜了不少，也仅比Note 10+的普通OLED显示屏换屏价格贵二十美元而已。
另外，在美国，摩托罗拉将提供24/7客服支持，如果发生设备或显示器故障，将根据摩托罗拉的标准保修方案为所有用户提供24小时周转服务和免费的高级换货支持，并提供免费的第二天运费。
下面消息来自苹果
苹果关闭iOS 13.2系统验证通道
上周发布iOS 13.2.2正式版之后，苹果今日停止了对iOS 13.2的验证，这意味着用户无法再降级到iOS 13.2。
10月底，苹果发布了iOS 13.2正式版更新，在iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max上推出了先进的图像处理系统Deep Fusion，它使用A13仿生神经网络引擎拍摄纹理及细节更出众、低光环境下噪点更少的照片。
下面消息来自华为
华为高管：将在6至9个月内决定是否将鸿蒙OS带到智能手机上
华为高级副总裁Vincent Pang在接受外媒Business Insider采访时表示，华为将在未来六至九个月内决定是否将鸿蒙（Harmony OS）操作系统带到智能手机上，因为该公司仍被禁止与谷歌等美国公司合作。
Pang说：“我们不能再等了，已经错过了一个旗舰产品。”他指的是华为最近推出的Mate 30智能手机，该手机运行不包含任何Google服务或应用程序（包括Google Play商店）的Android开源版本。
阿里巴巴CEO张勇回应双11交易额质疑：整个消费的发生是自然的
“今年是双11这十一年来我剁手最舒畅的一次。”张勇说道。在他看来，有了年轻一代的同事顶上去，自己终于可以实现开场后抢购热销的产品了。“抢了不少好东西，有些已经到了，有些还在路上。”张勇表示，通过购物体验，自己会情不自禁地把工作也融入进来，这是一种本能的习惯。“要想说服别人做剁手党，自己必须是剁手党，体会到剁手的快乐。”
对于外界对于交易额的质疑，张勇也做出了回应。他表示，所有的品牌、订单、支付、包裹都是数字化的，整个消费过程的发生是自然的。何况对于平台来讲，真实是重要的。“我也看到有人在说什么拟合得多好，其实这不是可以拟合出来的，我还专门去看了下拟合。因为本身双11发展到今天，也是规律的一种体现。”他强调，阿里巴巴希望可以做到更好，数字增长得更快，但最终还是用心服务好用户。
下面消息来自中国移动
中国移动：全面升级全球通、神州行、动感地带三大品牌
中国移动在全球合作伙伴大会媒体沟通会上宣布，将全面升级全球通、神州行、动感地带三大品牌服务5G。从2003年开始，中国移动陆续打造了三大客户品牌，开创了国内通信行业先河。
去年12月，中国移动宣布全球通品牌正式回归，中国移动市场经营部副总经理许锡明在演讲中表示，全球通、神州行、动感地带将在5G时代完成品牌升值工作，让大家得到的服务更加全面，权益更加丰富。
“中国移动将在明日启动更多品牌换新仪式。”许锡明表示，全球通、动感地带、神州行三大品牌将会强势回归，全面升级，并与5G强相关。
下面消息来自微博
微博发布2019年Q3财报 营收33.18亿/月活跃4.97亿人
微博发布了2019第三季度财报。财报从用户规模、财务营收、用户增长及活跃、商业化四个方面总结了新浪微博第三季度的表现。根据财报来看，微博2019第三季度的月活跃用户为4.97亿人，日活跃用户为2.16亿人，同比呈增长趋势。
财务收入方面，2019年第三季度，微博营收33.18亿元，其中广告营收占了29.28亿元。用户增长与活跃度方面，微博整体流量和互动量保持同比两位数增长，头部热点事件覆盖领域达到11个，话题数量环比提升67%，头部用户热点发博环比增长了54%。
下面消息来自寒武纪芯片
寒武纪正式发布思元220芯片
寒武纪在第21届高交会正式发布边缘AI系列产品思元220（MLU220）芯片及M.2加速卡产品。思元220标志寒武纪在云、边、端实现了全方位、立体式的覆盖。
寒武纪曾于今年6月发布中文品牌“思元”及第二代云端芯片思元270，并于去年正式推出云端AI芯片品牌“MLU”(Machine Learning Unit)及第一代云端芯片思元100。
此次推出思元220是寒武纪在边缘智能计算领域产品的代表，将进一步丰富和完善寒武纪端云一体产品体系，继续为客户提供性能卓越、高度优化的人工智能算力支撑。
好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！
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