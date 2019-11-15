早报：Moto RAZR换屏价格来了 iOS13.2关验证通道

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

移动支付在中国有多流行和普及，权威机构给出了数据。

BIS：中国去年人均使用142次电子支付



BIS：中国去年人均使用142次电子支付

国际清算银行（BIS）数据显示，2018年中国的电子支付总量增长48%，而人均使用次数为142次。



10月份，中国人民银行发布了《中国普惠金融指标分析报告（2018）》。该份报告指出，2018年，中国使用电子支付成年人比例为82.39%，比上年高5.49个百分点；农村地区使用电子支付成年人比例为72.15%，比上年高5.64个百分点。（电子支付指客户通过网上银行、电话银行、手机银行、POS、ATM及其他电子渠道发起的账务变动类业务——报告注解）

下面消息来自摩托罗拉。

摩托罗拉RAZR柔性屏换屏价格曝光：比三星Galaxy Fold便宜很多



摩托罗拉RAZR柔性屏换屏价格曝光

摩托罗拉Razr柔性显示屏的换屏价格“仅为”299美元。之所以称“仅为”299美元，是因为相比三星Galaxy Fold 599美元的换屏价格来说还是便宜了不少，也仅比Note 10+的普通OLED显示屏换屏价格贵二十美元而已。



另外，在美国，摩托罗拉将提供24/7客服支持，如果发生设备或显示器故障，将根据摩托罗拉的标准保修方案为所有用户提供24小时周转服务和免费的高级换货支持，并提供免费的第二天运费。

下面消息来自苹果

苹果关闭iOS 13.2系统验证通道



苹果关闭iOS 13.2系统验证通道

上周发布iOS 13.2.2正式版之后，苹果今日停止了对iOS 13.2的验证，这意味着用户无法再降级到iOS 13.2。



10月底，苹果发布了iOS 13.2正式版更新，在iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max上推出了先进的图像处理系统Deep Fusion，它使用A13仿生神经网络引擎拍摄纹理及细节更出众、低光环境下噪点更少的照片。

下面消息来自华为

华为高管：将在6至9个月内决定是否将鸿蒙OS带到智能手机上



华为高管：将在6至9个月内决定是否将鸿蒙OS带到智能手机上

华为高级副总裁Vincent Pang在接受外媒Business Insider采访时表示，华为将在未来六至九个月内决定是否将鸿蒙（Harmony OS）操作系统带到智能手机上，因为该公司仍被禁止与谷歌等美国公司合作。



Pang说：“我们不能再等了，已经错过了一个旗舰产品。”他指的是华为最近推出的Mate 30智能手机，该手机运行不包含任何Google服务或应用程序（包括Google Play商店）的Android开源版本。

阿里巴巴CEO张勇回应双11交易额质疑：整个消费的发生是自然的



阿里巴巴CEO张勇回应双11交易额质疑

“今年是双11这十一年来我剁手最舒畅的一次。”张勇说道。在他看来，有了年轻一代的同事顶上去，自己终于可以实现开场后抢购热销的产品了。“抢了不少好东西，有些已经到了，有些还在路上。”张勇表示，通过购物体验，自己会情不自禁地把工作也融入进来，这是一种本能的习惯。“要想说服别人做剁手党，自己必须是剁手党，体会到剁手的快乐。”



对于外界对于交易额的质疑，张勇也做出了回应。他表示，所有的品牌、订单、支付、包裹都是数字化的，整个消费过程的发生是自然的。何况对于平台来讲，真实是重要的。“我也看到有人在说什么拟合得多好，其实这不是可以拟合出来的，我还专门去看了下拟合。因为本身双11发展到今天，也是规律的一种体现。”他强调，阿里巴巴希望可以做到更好，数字增长得更快，但最终还是用心服务好用户。

下面消息来自中国移动

中国移动：全面升级全球通、神州行、动感地带三大品牌



中国移动：全面升级全球通、神州行、动感地带三大品牌

中国移动在全球合作伙伴大会媒体沟通会上宣布，将全面升级全球通、神州行、动感地带三大品牌服务5G。从2003年开始，中国移动陆续打造了三大客户品牌，开创了国内通信行业先河。



去年12月，中国移动宣布全球通品牌正式回归，中国移动市场经营部副总经理许锡明在演讲中表示，全球通、神州行、动感地带将在5G时代完成品牌升值工作，让大家得到的服务更加全面，权益更加丰富。

“中国移动将在明日启动更多品牌换新仪式。”许锡明表示，全球通、动感地带、神州行三大品牌将会强势回归，全面升级，并与5G强相关。

下面消息来自微博



微博发布2019年Q3财报 营收33.18亿/月活跃4.97亿人



微博发布2019年Q3财报

微博发布了2019第三季度财报。财报从用户规模、财务营收、用户增长及活跃、商业化四个方面总结了新浪微博第三季度的表现。根据财报来看，微博2019第三季度的月活跃用户为4.97亿人，日活跃用户为2.16亿人，同比呈增长趋势。



财务收入方面，2019年第三季度，微博营收33.18亿元，其中广告营收占了29.28亿元。用户增长与活跃度方面，微博整体流量和互动量保持同比两位数增长，头部热点事件覆盖领域达到11个，话题数量环比提升67%，头部用户热点发博环比增长了54%。

下面消息来自寒武纪芯片

寒武纪正式发布思元220芯片



寒武纪正式发布思元220芯片

寒武纪在第21届高交会正式发布边缘AI系列产品思元220（MLU220）芯片及M.2加速卡产品。思元220标志寒武纪在云、边、端实现了全方位、立体式的覆盖。



寒武纪曾于今年6月发布中文品牌“思元”及第二代云端芯片思元270，并于去年正式推出云端AI芯片品牌“MLU”(Machine Learning Unit)及第一代云端芯片思元100。

此次推出思元220是寒武纪在边缘智能计算领域产品的代表，将进一步丰富和完善寒武纪端云一体产品体系，继续为客户提供性能卓越、高度优化的人工智能算力支撑。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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