售2698元起 vivoS5正式发布 配骁龙712处理器

中关村在线消息：今晚vivo在杭州正式发布了vivo S5系列新机，搭载骁龙712处理器，售价2698起，今日开始预售。



vivoS5正式发布三种配色

vivo S5采用了6.44英寸20:9比例2400*1080分辨率的AMOLED打孔屏，并且支持DC调光，以及通过了莱茵护眼认证。



vivo S5采用了6.44英寸20:9比例2400*1080分辨率打孔屏

该屏幕的局部峰值亮度1200nit，有害蓝光减少61%，并且通过了德国莱茵的认证，能耗相比前一代下降7%。

其它功能上，vivo S5搭载了vivo最新的屏幕指纹技术，同时结合最新的超光感 Amoled，vivo S5的屏幕指纹模组感应区域扩大为2倍，动态范围提升30%，解锁快为0.38秒。



vivo S5后置四摄呈菱形状排布

vivo S5后置四摄呈菱形状排布分别为：4800万超清主摄、800万像素超广角、500万像素景深虚化，和200万像素微距的镜头组合 其中120°超广镜头 ，视野效果更加震撼。vivo S5的微距镜头，支持4CM微距摄影，可以让用户零距离捕捉微观世界的美。

另外，vivoS45相机还支持背景虚化，能够探测物体深度信息，配合芯片级深度实时处理。

vivo S5拥有4100mAh超大容量电池，标配22.5Wflashcharge闪充 ，电荷泵技术加持下30分钟即可充电54% 。



vivo S5标配22.5Wflashcharge闪充



vivo S5搭载全新ping屏幕指纹识别

其他核心硬件上，vivo S5搭载高通骁龙712处理器，辅以8+128GB存储组合。其它方面，vivo S5内置Jovi智慧管家，能提供肤质检测、电话秘书、AI翻译机等功能。支持Multi Turbo性能优化技术，相比上一代前台响应速度提升30%，游戏抗丢帧率提升78%。



vivo S5售2698元起

售价和上市时间上，vivo S5手机8+128GB版售价2698元，8+256GB版本售价2998元，现在开启预定，11月22日正式开售。

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