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    vivo S5采用4100毫安大电池 支持闪充

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：vivo今日在杭州召开新品发布会，正式推出新品vivo S5。在会上vivo官方在介绍vivo S5新机特性是指出，vivo S5采用4100毫安大电池，并支持闪充。

    vivo S5采用4100毫安大电池 支持闪充

    vivo S5采用4100毫安大电池 支持闪充
    vivo S5采用4100毫安大电池

    vivo S5拥有4100mAh超大容量电池，标配22.5Wflashcharge闪充 ，电荷泵技术加持下30分钟即可充电54% 。

    vivo S5采用4100毫安大电池 支持闪充
    vivo S5支持 Multi-Turbo 

    同时vivo S5支持 Multi-Turbo ：全新的Multi-Turbo包含AI Turbo 、 Center Turbo 、 Game Turbo、Cooling Turbo 和新加入的Art++ Turbo， 带来了沉浸式的游戏体验。 

    如Art++ Turbo（编译增强技术加速） 在应用运行时，提前实现预编译，大幅提升底层编译效率，从而提升系统响应速度。

    vivo S5采用4100毫安大电池 支持闪充
    Art++ Turbo大幅提升响应速度

    另外，对于用户来讲最需要解决的问题就是，游戏时突然来电话。为此vivo S5在游戏时支持来电防打扰，并且支持游戏倒计时：无论是英雄复活，还是吃鸡开局， vivo S5游戏倒计时让你不再错过游戏重要时间。

    目前vivo S5发布会仍在继续详情点击：vivo S5新品发布会直播

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：vivo S5采用4100毫安大电池 支持闪充http://news.zol.com.cn/732/7324481.html

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