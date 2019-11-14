中关村在线消息：vivo今日在杭州召开新品发布会发布新品vivo S5。会上vivo S系列产品总监张佳瑶现场在介绍vivo S5新机特性是指出，vivo S5后置四摄采用了菱形状排布。







vivo S5发布：采用后置四摄菱形布局

vivo S5后置四摄呈菱形状排布。vivo称这种类似于钻石的设计也被融入到后置摄像头外观之中，排列上充满灵动的感觉，命名为菱感四摄。



vivo S5采用后置四摄菱形布局 主摄4800万像素

vivo S5后置四摄分别为：4800万超清主摄、800万像素超广角、500万像素景深虚化，和200万像素微距的镜头组合 其中120°超广镜头 ，视野效果更加震撼。vivo S5的微距镜头，支持4CM微距摄影，可以让用户零距离捕捉微观世界的美。

另外，vivoS45相机还支持背景虚化，能够探测物体深度信息，配合芯片级深度实时处理。







vivo S5前置摄像头为3200万像素

vivo S5前置摄像头为3200万像素，它可以支持轮廓修饰，以及结合用户自己的五官特点，来给出最合理设置。即重点针对脸颊、眉毛、唇色 这三个部分进行素颜自然的妆色处理，五官精塑能识别卧蚕，调整塑形，以提升精致感和好气色。



vivo S5上市后有多种配色供消费者选择，如薄荷绿和粉色清爽而又明亮，整个机身结合这两种颜色，清新自然，vivo S5重新诠释了冰岛恋歌的颜色。vivo S5还拥有幻影蓝、星眸黑两种全新时尚配色，共三色可供选择。

目前vivo S5发布会仍在继续详情点击：vivo S5新品发布会直播

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