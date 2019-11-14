中关村在线消息：今晚vivo举办新品发布会正式发布了vivo S5手机。vivo S系列产品总监张佳瑶现场在介绍vivo S5时表示，vivo S5采用了6.44英寸20:9比例2400*1080分辨率的AMOLED打孔屏，并且支持DC调光，以及通过了莱茵护眼认证。



vivo S5正式发布 采用6.44英寸打孔屏

vivo S5采用了6.44英寸20:9比例2400*1080分辨率的AMOLED打孔屏，孔径大小仅为2.98mm，极小的屏幕开孔使得vivo S5的视觉效果更加完整，屏占比高达到91.38%。



vivo S5正式发布

不仅如此，该屏幕的局部峰值亮度1200nit，有害蓝光减少61%，并且通过了德国莱茵的认证，能耗相比前一代下降7%。







vivo S5正式发布 采用6.44英寸打孔屏

其它功能上，vivo S5搭载了vivo最新的屏幕指纹技术，同时结合最新的超光感 Amoled，vivo S5的屏幕指纹模组感应区域扩大为2倍，动态范围提升30%，解锁快为0.38秒。

目前vivo S5发布会仍在继续详情点击：vivo S5新品发布会直播



本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：vivo S5正式发布 采用6.44英寸打孔屏http://news.zol.com.cn/732/7324475.html