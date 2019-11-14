晚报：Moto razr正式发布 华为Mate X没有延期

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

马云：别把双十一看作阿里的成功 只是技术测试





近日第五届世界浙商大会正式召开，前阿里巴巴董事长马云进行了演讲。演讲中，马云也谈到了刚刚结束的天猫双十一。马云表示不要把这次双十一看作是阿里巴巴的成功，这只是一个技术的测试。

Z点评：退下来的马云，还在继续鞭策着阿里巴巴的成长。

摩托罗拉折叠屏手机razr正式发布 1月9日出货





摩托罗拉在今天正式发布了razr折叠屏手机，该机采用了摩托罗拉经典翻盖手机V3的设计风格，但以折叠屏的新技术呈现。摩托罗拉razr确定将于11月26日开启预售，并将在2020年1月9日开始出货，售价为1499美元（约合10525元人民币）。

Z点评：都在做可折叠手机，摩托罗拉就逆转了一下思路。

百世快递官方公告：损毁货件已在补发





针对日前发生的百世快递车辆起火事件，百世快递官方发布了公告，确认此次事故造成7000余件快件被烧毁，并承诺进行货物补发处理和赔付。此外，公告还提醒用户，百世快递没有发布任何与该事件相关的短信提醒内容，希望大家预防诈骗。

Z点评：进入了冬天天干物燥，也要多小心。

华为折叠屏手机Mate X没有延期 明天开售





昨天有消息称华为折叠屏手机Mate X的发售将会延期，对此华为表示，Mate X仍将按原计划发售。华为Mate X计划将于11月15日10:08正式发售，有媒体从华为方面得到回复，称发售时间并没有改变。事实上华为官方商城也显示Mate X 5G将在明天10:08开售。



Z点评：人们期待的可折叠手机，也都陆续发售了。

谷歌Pixel 3再出故障 电量低于30%自动关机





据Android Authority报道，谷歌去年发售的Pixel 3最近出现了新的故障。一些用户表示，他们的Pixel 3在使用的过程中，会出现电量在30%以下的时候自动关机。目前，Android Authority已经将这些问题汇总来联系谷歌，谷歌如何解决此类问题还需要等待后续报道。

Z点评：Pixel 3也算是一部命运多舛的手机。

微软又做了件好事 GitHub推出移动客户端





微软此前收购的GitHub正式对外宣布，GittHub移动版即将在iOS和Android系统推出。在GitHub移动版中，用户可以在任何地方查看代码、合并更改并共享反馈。移动版GitHub可以适配不同屏幕的尺寸，同时也可以采用黑暗模式。现在，GitHub的iOS beta版已经推出，而Android也将正式推出。

Z点评：对于程序员们来说，使（jia）用（ban）更方便了。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）

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