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    魅族否认16s Pro梦幻独角兽版停产：供不应求

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：针对魅族16s Pro梦幻独角兽版停产的传闻，魅族官方回应称，该机型并没有停产，但是仍然供不应求。

    官方澄清：魅族16s Pro梦幻独角兽版并没有停产

    魅族微博表示：“知道大家对梦幻独角兽情有独钟，很多评论担心说停产了，我去给大家核实了一下也公开说一下：这货并没有停产。”

    同时魅族也在向大家推荐暮光森林版，表示这个版本也很好看，但从网友的反馈来看似乎并不买账。

    在回应网友的质疑评论时，魅族称：“供不应求这种事我也没有办法呀，难道要我去工厂拧螺丝么，但您的批评我会对内转达的。”

    魅族16s Pro采用三星定制的6.2英寸Super Amoled屏幕，具有103%的 NTSC色域、96.1%的DCI-P3色域与1.5的色彩偏移指数，支持DC调光，触摸采样率为160Hz。

    核心配置方面，魅族16s Pro搭载高通骁龙 855 Plus处理器，全系列配备UFS 3.0存储，采用第二代双超线性扬声器与mEngine 3.0触感引擎，支持OneMind 3.5智能调优。

    拍照方面，魅族16s Pro前置2000W像素摄像头，后置全索尼AI三摄，为4800W IMX586+索尼2000W IMX350+索尼 1600W IMX481组合，支持117° 超广角、2.5cm超微距、3倍无损变焦、8倍数码变焦，4K 60帧超清录像/480帧慢动作录像/超广角录像。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：魅族否认16s Pro梦幻独角兽版停产：供不应求http://news.zol.com.cn/732/7324082.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/732/7324082.html report 936 中关村在线消息：针对魅族16s Pro梦幻独角兽版停产的传闻，魅族官方回应称，该机型并没有停产，但是仍然供不应求。魅族微博表示：“知道大家对梦幻独角兽情有独钟，很多评论担心说停产了，我去给大家核实了一下也公开说一下：这货并没有停产。”同时魅族也在向大家推荐暮...
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