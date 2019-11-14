网约车司机状告滴滴封号 一年官司换来一万元赔偿

近日，网约车司机状告滴滴封号事件终于尘埃落定。在法院二审当中，来自广东深圳的林师傅与某公司达成调解，深圳市中级人民法院判令撤销一审判决，滴滴公司赔偿林师傅损失1万元。网约车司机状告滴滴封号画上句号，林师傅耗时1年的官司换来1万元的补偿。



网约车司机状告滴滴封号

网约车司机状告滴滴封号事件起因于2018年，广东深圳的林师傅看到“没车也能跑滴滴”的广告后，到滴滴出行科技有限公司（以下简称滴滴公司）举办的活动现场签约成为一名滴滴司机，并与某公司签订合同和协议，承租了一辆车用来开滴滴网约车。

跑了3个多月网约车，林师傅的网约车账号突然被滴滴公司封禁，某公司也收了车，还让他赔违约金。2018年9月13日，林师傅将滴滴公司、某公司诉至法院。



网约车司机状告滴滴封号

一审法院判令林师傅与某公司协议解除，某公司退还林师傅保证金中的1万余元，林师傅不服判决提起上诉。而在二审中，法院深圳市中级人民法院判令撤销一审判决，追加滴滴公司赔偿林师傅损失1万元。

虽然“司机状告滴滴封号”事件已经持续了一年多，但是林师傅通过诉讼不仅追回了自己的1万余元的保证金，还获得了1万元的赔偿，整个事件也算是划伤了比较圆满的句号。

同时也有很多网友感慨，网约车司机状告滴滴封号事件实属不易，换做自己很难坚持下来，也就认了。也有人说林师傅这么做不值，您又是如何看到这件事的呢？

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