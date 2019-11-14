网易上线社交产品“声波”：陌生人语音尬聊直播

社交软件可以聚集大量的人气，因此成为各大互联网巨头的必争之地。不过在腾讯微信一家独大的格局下，想要做好社交软件难比登天。因此这些后来的社交软件都在寻求差异化，比如陌生人社交。网易近期上线社交产品“声波”，主打陌生人语音尬聊直播。

据悉，网易上线社交“声波”为网易（杭州）网络有限公司开发，于11月12日上线0.0.1版本，目前仅可在OPPO安卓应用商店下载。

网易上线社交产品声波是一款主打语音交友的陌生人社交软件。用户在完成登录后即可选择进入不同的语音房间进行互动社交。目前产品还处在初期，部分功能尚不稳定。

简单来看，网易上线社交声波分为三大核心功能：

1，加入或自建多人语聊房：可简单理解为不露脸的直播，每个语音房间均有一名房主和八个麦位可以发言，观众可文字互动。

2，加入礼物打赏功能：可打赏语音房间主人，并设立了刷礼物的榜单；

3，具有一定的匿名社交属性：玩家互粉后可以语音私聊，并邀请进入语音房间；



网易上线社交声波，乔碧萝笑了

有网友评价为“网易上线社交声波，乔碧罗笑了”，其实从产品的设定和各项功能来看，其实就是一款语音直播逻辑，只闻其声不见其人。

网易上线社交声波，在核心功能上并没有比较突出的创新和变化，玩法又较为单一。除非有专业的声优助阵，不然很难吸引用户关注。

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