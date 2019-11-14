中关村在线消息：近日据外媒Betanews消息，Google提供了两个最佳的此类解决方案——Google Maps（谷歌地图）和Google Translate（谷歌翻译）。



GoogleMaps集成全新翻译功能 使旅行更加简单

如今，谷歌正在提高其互操作性。当点击Google Maps中的某个地点时，翻译软件就可以以当地语言以语音提示该地点。

例如，在进入一辆出租车后，在Google Maps上点击要去的地方（餐厅、酒店等），智能手机会当地语言以可听见的方式向司机提示该位置，这样他/她就知道您的目的地。

本月，我们将添加一个新的翻译器功能，使您的手机可以用本地语言说出该地点的名称和地址。

只需点击该地点名称或地址旁边的新扬声器按钮，Google Maps就会大声说出来，使您的下一趟旅程变得更加简单。

当您想进行更深入的对话时，Google Maps会将您快速链接到Google Translate应用程序。” Google Maps产品经理Laszlo de Brissac 说。

de Brissac进一步说：“这种文本语音转换技术会自动检测您的手机使用哪种语言，以确定您可能需要帮助的翻译地点。

例如，如果您的手机设置为英语，并且您正在寻找一个东京的名胜古迹，那么您会在该地点的名称和地址旁边看到一个新的扬声器图标，以便进行实时翻译。”

这一新功能将从下个月开始针对iPhone和Android用户缓慢推出。Google表示首先会支持50种语言，但没有列出具体清单。

（文中图片来自互联网）

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