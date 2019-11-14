中关村在线消息：近日据外媒TechCrunc消息，Facebook已发布了其最新透明度报告，与去年下半年相比，今年上半年政府对用户数据的需求量增加了16％，达到128617个。



Facebook：各国政府对用户数据的需求创新高

这一数字也创下历史新高，Facebook从2013年开始发布其透明度报告。美国执法机构在需求上排名第一，对用户数据的请求为50741个。

Facebook满足了其88％的需求，将某些帐户或用户数据提供给了相关部门。Facebook表示，美国政府提出的所有请求中有三分之二是言论禁止令，从而阻止该公司向用户告知其数据请求。

但Facebook表示，在此期间取消了11项所谓的国家安全信函（NSL）的禁令后，它能够首次发布其细节。国家安全信函可以迫使公司应联邦调查局的要求上交非内容数据。

这些信函未经法官批准，并且经常带有言论禁止令，以防止其泄露。但是自2015 年《自由法案》通过以来，公司被允许要求取消这些禁令。

该报告还指出，这家社交媒体巨头在15个国家/地区检测到67次服务中断，而去年下半年在9个国家/地区检测到53次服务中断。

该报告还称，Facebook还删除了1160万条违反了儿童裸体或性剥削儿童政策的内容。去年同期该公司删除的此类内容为580万条。

Facebook还首次将Instagram纳入其报告，其中包括在今年第二季度和第三季度删除168万条这类内容。

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