中关村在线消息：微软今日宣布，公司执行副总裁沈向洋将在明年年初正式离职。随后微软发言人证实沈向洋具体离职时间为2月1日。



沈向洋：离开微软是我一生中最艰难的决定

随后沈向洋在离职感言中写道，能在这样一家伟大的公司，纵贯研究院与产品研发团队，其至上体验，永生难忘；感恩之情，无以言表，惟有深怀于心。“离开微软是其一生中最艰难的决定”，沈向洋说。

至于对未来规划沈向洋则为具体透露，仅说道“今天是时候去开启一个新的篇章；去探寻超越微软、超越商业的新挑战；去思考为产业、为下一代计算科学领域的研究员和工程师们，还能多做些什么”。

据悉，沈向洋于1996年加入微软，2007年出任搜索部门研发工程副总裁；2013年成为微软执行副总裁，进入微软核心管理层，负责微软研究院的技术和研究公司。

值得注意的是，沈向洋是鲍尔默时期的最后一位执行副总裁。同时也是美科技巨头中最后一位华人高管。

以下为沈向洋致员工信全文：

同事们，

11月，对我来说，在过去的二十三年里，具有非常特殊的意义。1996年11月4日，我在雷德蒙德加入了微软研究院；1998年11月5日，我参加了微软亚洲研究院的创建仪式；2007年11月，我作为搜索产品研发工程副总裁正式加入必应团队；2013年11月，我成为执行副总裁、加入高级管理团队，主管技术与研究；而今天，2019年11月13日，一切圆满始终。

能在这样一家伟大的公司，纵贯研究院与产品研发团队，其至上体验，永生难忘；感恩之情，无以言表，惟有深怀于心。

能与一群计算与技术产业最聪明的人一起共事，能有机会来参与解决人类面临的巨大挑战并帮助公司塑造“下一个未来”，我深感无比荣幸；能够帮助推动计算科学的发展，尤其是与微软研究院和学术界这么多才华横溢、成绩斐然的研究员与学生共同创新，我更感到无上荣光；我们在必应搜索领域的那些铁尺寸进——提升搜索质量和性能、提高广告盈利和用户体验，以让对手胆寒之势持续推出包括Bing for Business在内的全新产品；这一切都让我倍感难忘。而更让我珍视和骄傲的，是我们缔结的友谊。

离开微软是我一生中最艰难的决定。今天，微软已经如此地成功，在人生的这个阶段，我觉得，已经是时候去开启一个新的篇章；去探寻超越微软、超越商业的新挑战；去思考为产业、为下一代计算科学领域的研究员和工程师们，还能多做些什么。

我为你们感到自豪——为微软、为人工智能和研究事业部、为微软研究院、为搜索和广告新闻团队、为必应团队、为亚洲互联网工程院、为亚洲研究院，也为我们共同的成就而自豪！我将会非常想念大家。我相信，大家会在萨提亚和凯文的领导下，继续取得新成就。

过去二十三年中，我学到了很多，其中最大的心得就是——我们虽无法预卜未来，但能够做最好的准备：坦荡、宽容、善待他人。

谢谢你们，我的朋友们！

沈向洋

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