微软CEO Satya在今日凌晨宣布，沈向洋副总将于明年2月1日离开微软。其实在陆奇离职之后，沈向洋成为了当前美国科技巨头公司中最高职位的华人高管。



沈向洋副总离开微软

沈向洋在离职感言中写道，能在这样一家伟大的公司，纵贯研究院与产品研发团队，其至上体验，永生难忘；感恩之情，无以言表，惟有深怀于心。“离开微软是其一生中最艰难的决定”，沈向洋说。

至于对未来规划沈向洋则为具体透露，仅说道“今天是时候去开启一个新的篇章；去探寻超越微软、超越商业的新挑战；去思考为产业、为下一代计算科学领域的研究员和工程师们，还能多做些什么”。

沈向洋宣布离职之后，微软CEO纳德拉也发文盛赞其对微软贡献表示，沈向洋和自己规划离职已有时日，他在离职后会继续出任自己和比尔·盖茨的顾问。他盛赞沈向洋给微软带来了深远的影响，在计算机科学和人工智能领域留下了遗产，为未来创新打下了坚实基础。

另外，微软大中华区亦发信感谢沈向洋称，在中国，沈向洋是微软的中国先生，更是中国的微软大使；在全球，其对微软、对创新产业、对计算科学界，竭智尽力。

据悉，沈向洋于1996年加入微软，2007年出任搜索部门研发工程副总裁；2013年成为微软执行副总裁，进入微软核心管理层，负责微软研究院的技术和研究公司。

值得注意的是，沈向洋是鲍尔默时期的最后一位执行副总裁。同时也是美科技巨头中最后一位华人高管。

沈向洋曾表示，微软最大失误就是搜索业务起步晚了

笔者大约在5年多以前在美国微软西雅图总部采访过沈向洋博士，他是一个非常温暖博学谦逊的人，并和他共进晚餐，当时我曾经问过他微软最大的失误是什么，他认为微软最大的失误就是搜索业务晚了一步。

最后祝沈向洋博士事业顺利，身体健康。

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