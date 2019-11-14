早报：16英寸苹果MacBook Pro来了 微软宣布沈向洋离职

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

阿里巴巴将再创历史，成为首个同时在中国香港和美国纽约两地上市的中国互联网公司。

阿里巴巴启动香港IPO 新发行5亿股



阿里巴巴启动香港IPO

阿里巴巴正式在香港联合交易所网站提交初步招股文件，计划通过发售新发行5亿股普通股新股，并在香港联合交易所主板上市。这也意味着，阿里巴巴集团将成为首个同时在中国香港和美国纽约两地上市的中国互联网公司。



招股文件显示，股份在联交所主板上市的联席保荐人，即中金公司和瑞信。另截至最后实际可行日期，软银实益拥有阿里巴巴集团约25.8%已发行在外股份，为阿里最大股东。本次全球发售完成后，软银将保持其最大股东地位。

下面消息来自马云

马云不仅否认数据造假 甚至还建议双11放半天假



马云不仅否认数据造假

近期网络上充斥着大量的“造假”的传闻，某微博网友早在几个月以前就已经对2019年的双11销售额数据进行了“精准”预测。在最近的浙商大会上，马云否认双11数据造假。



“双11不是阿里的成功，是中国内需的成功”马云表示，今天中国的内需给我们很大信心，而这一切还刚刚启动。

马云还回应了天猫双11数据造假的传闻，称在互联网时代，每一分钱都极其准确！同时他的一个建议也引起了全场的掌声：“我们希望未来双11，国家可以放半天假。”

下面消息来自苹果

售18999元起 你要的16英寸苹果MacBook Pro来了



16英寸苹果MacBook Pro来了

今天晚上苹果正式在官网上发布了传闻已久的16英寸MacBook Pro，而该产品也是目前MacBook Pro系列高端的产品，起售价为18999元起，并在今日正式开售。



苹果官方介绍，16英寸MacBook Pro的机身尺寸为35.79X24.59厘米，采用一块分辨率为3072X1920，总像素数为590万，像素密度为226 PPi的16英寸显示屏。配备英特尔第九代6核/8核酷睿处理器（8核酷睿处理器的睿频可以到5.0GHz）。

微软宣布执行副总裁沈向洋离职 纳德拉发文盛赞



微软宣布执行副总裁沈向洋离职

微软今日宣布，公司执行副总裁沈向洋将在明年年初正式离职，随后微软发言人证实沈向洋具体离职时间为2月1日。同时微软现任CTO凯文·斯科特（Kevin Scott）将承担起领导微软AI+研究院的职责，任命立即生效。



沈向洋是当前美国科技巨头公司中最高职位的华人高管。他在1996年加入微软，2007年出任搜索部门研发工程副总裁；2013年成为微软执行副总裁，进入微软核心管理层，负责微软研究院的技术和研究公司。

纳德拉向微软发送公司邮件称，沈向洋已经决定在明年年初离开微软，翻开职业生涯下一章。同时纳德拉对沈向洋给予盛赞，称其对微软打造AI+R战略发挥了关键作用，也推动公司加快将研究投资和AI创新运用到产品，交付到用户手中。

下面消息来自苹果iPhone。



郭明錤：苹果明年初发布新款iPad和iPhone SE2

天风国际分析师郭明錤给出的最新报告显示，新款iPad Pro、iPhone SE2和iPhone 11将显著提升明年第一季度苹果的盈利。明年第一季度除了iPhone SE2发布外，一同推出的还有iPad Pro新款。



报告中，郭明錤认为苹果将在明年第一季度发布售价较便宜的iPhone SE2，因iPhone SE2采用类载版，故SLP供货比重高的供货商鹏鼎控股/臻鼎可望受益。售价较低的iPhone 11在淡季出货动能将显著高于iPhone 11 Pro系列。

下面消息来自摩托罗拉

摩托罗拉RAZR可折叠手机全曝光：搭载骁龙710，有刘海



摩托罗拉RAZR可折叠手机全曝光

摩托罗拉RAZR 2019的真机照已经现身FCC数据库，从图片来看，该机采用了上下折叠设计，展开后类似经典的刀锋设计，另外该机正面屏幕似乎还有一个刘海，后壳的材质看起来是碳纤维。



配置方面，该机采用6.2-6.5英寸876*2142分辨率主屏，还有一个2.7英寸800*600副屏，搭载骁龙710处理器，提供4+64GB或6+128GB存储组合，内置2510mAh-2730mAh电池，售价约为1500美元。

下面消息来自诺基亚

诺基亚电视通过BIS认证：55英寸，即将登陆印度市场



诺基亚电视通过BIS认证

BIS官方网站信息显示，诺基亚的55英寸电视已经通过认证，即将在印度市场推出。据了解，BIS官方网站的信息只能知道这款电视的尺寸信息为55英寸；关于其他信息，官方目前只透露了诺基亚智能电视将在印度制造，声音方面由JBL公司提供支持。



据此前Nokiapoweruser报道，Flipkart将通过“印度制造计划”在印度市场推出诺基亚品牌的智能电视。

下面消息来自今日头条

今日头条内测改版，重点突出“头条搜索”



今日头条内测改版

在今日头条面向部分安卓手机的内测版本中，搜索框已经被调整至页面的核心位置，获得了强入口，搜索功能被进一步强化。今日头条方面确认了该消息。据悉，目前，这一内测版本仅为小范围试验，并非正式上线。



而根据内测版截图显示，“头条搜索”字样、搜索框占据了今日头条App主界面最核心位置，而推荐入口不再是纯feed流形式，变为搜索框加feed流的组合形式，位于搜索框下方。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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