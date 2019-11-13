中关村在线消息：今日晚间，阿里巴巴正式在香港联合交易所网站提交初步招股文件，计划通过发售新发行5亿股普通股新股，并在香港联合交易所主板上市。这也意味着，阿里巴巴集团将成为首个同时在中国香港和美国纽约两地上市的中国互联网公司。



阿里巴巴启动香港IPO 发售新发行5亿新股

招股文件显示，股份在联交所主板上市的联席保荐人，即中金公司和瑞信。另截至最后实际可行日期，软银实益拥有阿里巴巴集团约25.8%已发行在外股份，为阿里最大股东。本次全球发售完成后，软银将保持其最大股东地位。

除了软银之外，在截至最后实际可行日期，马云和蔡崇信分别实益拥有阿里巴巴集团约6.1%和约2.0%已发行在外股份。

除了股权结构外，阿里巴巴投资布局也在招股文件中披露。从2019年6月30日以来，对23家公司进行了投资，其中对申通快递投资147亿元，占股46%；对美年大健康投资67亿元；对百世物流投资68.7亿元，占股29%。

招股书内容还显示，马云已向董事会确认，他打算逐步减少和限制自己在蚂蚁金服的经济利益至一定比例，该比例为马云及其关联方于首次公开发行完成前一刻在本公司拥有权益的股份占比（马云及其关联方于首次公开发行完成前一刻拥有权益的股份占比为8.8%），并且马云或其任何关联方将不会从该经济利益比例的减少中获得任何经济利益。

对此蚂蚁金服表示，马云经济利益比例的减少预计将通过日后向员工授予以股份为基础的激励和蚂蚁金服因发行股份造成摊薄等方式来完成。

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