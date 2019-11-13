猎豹移动发布Q3财报 净利润4.9亿 LiveMe完成剥离

北京时间11月13日，猎豹移动（代码：CMCM）发布了2019年第三季度财报，在工具行业整体下滑及国内广告行业疲软的态势下，猎豹移动实现总收入9.2亿，其中移动娱乐业务收入达5.32亿，同比增长6.9%，AI业务收入达3475万，同比增长88%；同时本季度公司实现Non-Gaap净利润4.9亿，同比增长152%。



在游戏业务上，本季度猎豹移动实现收入2.97亿，同比增长4.2%，其中《砖块消消消》再度成为行业爆款。SensorTower 数据显示，Q3《砖块消消消》登上全球热门超休闲游戏收入冠军。同时《滚动的天空2》自上线以来在AppStore共计获得全球135,000次官方精品游戏推荐，制作工艺一流，深受用户喜爱。

在互联网行业整体流量红利见顶，工具行业集体下滑的态势下，本季度猎豹工具业务实现收入3.53亿，其中用语音即可完成文本输入的CheetahKeyboard持续保持GooglePlay上用户量最大的第三方输入法，日活达千万级，同时收入持续上涨；接下来，猎豹移动的工具业务将由此前的纯广告模式开始逐渐转型至会员付费和广告相结合的商业模式。

2019年初猎豹移动提出了由移动互联网转型至以AI驱动的产业互联网，本季度其经营战略迎来了实质性的进展，猎豹移动制定了卖场智能化、家庭智能化以及公共服务智能化三大场景的商业路径，旗下猎户星空智能服务机器人服务人次突破1.3亿，语音交互频次日均超200万次，并有超5000台机器人值守超800家客户，成为行业服务规模最大的机器人公司。本季度猎豹移动旗下猎户星空智能服务机器人着重布局了智慧政务及智慧法务两大场景，目前智能服务机器人豹小秘已在佛山市政务服务大厅投入使用，并牵手南京擎盾共同推进法务场景智能化升级。

作为猎豹移动AI产品出海的排头兵，小豹AI翻译棒继进军美国、日本市场后，本季度还拓展了东南亚市场；同时基于猎豹移动在智能手表系统开发上积累的丰富经验，小豹AI电话手表与某省阳光体能项目签订了千万级订单，项目落地进展中，并获得用户深度好评。

猎豹移动董事长兼CEO傅盛表示，“本季度公司AI业务在吸引用户和提高用户参与度方面取得了实质性进展，猎豹移动在开发工具类产品上有丰富的经验，加上公司拥有先进的语音和视觉交互技术，这都将促进我们的AI战略进一步向前发展，同时5G的发展也将促进公司AI战略的加速落地。”

傅盛还宣布：“在第三季度，猎户星空和外部投资者签署了一项B轮融资协议。与此同时，猎豹移动也将完全行使对猎户星空的购股期权。我们预计该交易将在11月底完成。在交易完成后，猎豹移动仍是猎户星空的主要股东。更重要的一点，这次交易将让我们更加灵活地实施AI战略，因为教育客户、搭建商业模式以及让AI业务产生显著收入都是需要时间。”

资本市场新的投资者进入，是对猎豹移动和猎户星空在AI业务进展上最大的肯定。而充足的现金储备将成为猎豹移动向以AI驱动的产业互联网战略升级的坚实后盾。截至到2019年9月30日，猎豹移动持有总计24.06亿的现金及现金等价物、受限资金和短期投资，以及总计24.9亿的长期投资。

值得一提的是，由于LiveMe的股权激励方案修正完毕，本季度猎豹移动完成了对LiveMe的剥离，使LiveMe团队将能更灵活地独立开展业务。本季度财报“其他收入”项显示，2019年第三季度净收益为7.329亿，主要来自LiveMe剥离后的一次性非现金收益。而LiveMe更多的独立开展业务，也将促进猎豹移动利润率在Q4有结构性的上升。

同时，在区块链领域，截至目前猎豹移动已经获得包括“一种区块链助记词保管的替代方法”、“一种区块链私钥安全保管方案”、“硬件钱包安全存储方案”、“基于深度学习的话题相关情感分析”等38项区块链专利。

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