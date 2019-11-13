售18999元起 你要的16英寸苹果MacBook Pro来了

中关村在线消息：今天晚上苹果正式在官网上发布了传闻已久的16英寸MacBook Pro，而该产品也是目前MacBook Pro系列高端的产品，起售价为18999元起，并在今日正式开售。



16英寸苹果MacBook Pro来了

核心硬件配置 全用最强的

苹果官方介绍，16英寸MacBook Pro的机身尺寸为35.79X24.59厘米，采用一块分辨率为3072X1920，总像素数为590万，像素密度为226 PPi的16英寸显示屏。配备英特尔第九代6核/8核酷睿处理器（8核酷睿处理器的睿频可以到5.0GHz）。



16英寸MacBook Pro像素密度为226 PPi

图形处理器上，则是采用了AMD Radeon RX 5500M显卡。官方称其采用7nm制程与以前的结构相比，每瓦性能达到1.5倍。再加上优化后的散热结构，GPU的功耗比之前提升了20%。另外新风扇的加入，也使得散热流通量提高了28%，对热管也进行了优化，散热器的表面积增加了35%，官方称在高强度工作下可以承受12W的功率。



16英寸MacBook Pro采用新风扇设计

存储方面，16英寸MacBook Pro支持最高64GB DDR4内存和8TB存储选项，标准配置的SSD有512GB和1TB的容量。并提供了最大到8TB的SSD。

最长提供30天待机

16英寸MacBook Pro的电池容量增加到了100瓦时，并配备新的96W USB-C电源适配器。苹果表示，其最长可提供11小时的 Apple TV app影片播放，或者是长达30天的待机。



16英寸MacBook Pro的电池容量增加到了100瓦时

另外，16英寸MacBook Pro还搭载了6扬声器音响系统。苹果官方称，新的扬声器结构让音乐听起来更饱满自然。整套系统具有高级立体声分离功能，超宽音场将提升专业级别的音频体验，无论是听音乐，用杜比全景声（Dolby Atmos）看电影或在Apple Arcade上玩游戏，都会有更好的体验。

终于升级为剪刀式键盘



终于升级为剪刀式键盘

针对16英寸MacBook Pro，苹果终于带来最新的剪刀式键盘，替换掉了被果粉诟病的蝶式键盘。苹果城，新键盘的敲击键程为1.0毫米，能改善之前手感硬的问题。



另外虽然剪刀式结构很多品牌都在用，但苹果这款做了微调采用了新的键帽结构，剪刀式结构可以把键程顶部锁定到键帽中，从而减轻摆动感，手感上也提升了一步。

最后价格以及上时间

苹果表示，16英寸MacBook Pro的售价为18999元起，将于今日起通过苹果官网，以及Apple Store app正式发售，并向用户提供银色和深空灰色两种选择。



16英寸MacBook Pro的售价为18999元起

除此之外，苹果还宣布Mac Pro和Pro Display XDR专业显示器这两款产品将于12月发售。

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