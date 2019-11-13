晚报：传16寸MBP今晚发布 中国长征六号火箭成功发射

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

任务完成！中国长征六号火箭成功发射





据人民日报报道，今天下午2点35分，我国在太原卫星发射中心用长征六号运载火箭，以一箭五星方式成功将宁夏一号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道。值得一提的是，此次任务是长征系列运载火箭的第318次航天飞行。

Z点评：中国的航天事业，再添新成绩。

央行法定数字货币推出时间 均为不准确信息





央行将发行电子货币虽然早已确定，但目前尚未正式发行，也没有确定发行日期，网上却出现了冒用人民银行名义发行和推广法定数字货币的情况，对此央行发布了正式公告，表示网传法定数字货币推出时间均为不准确信息。

Z点评：数字货币虽然一定会推出，不过具体时间还是要再看看。

传16英寸MacBook Pro今晚推出 采用改良键盘





据Bloomberg报道，苹果公司即将在今晚推出全新16英寸MacBook Pro。此前，苹果曾经明确表态还会有一场硬件活动，同时国外圣诞季也即将到来，因此MacBook Pro 16很有可能今晚会在官网上正式发布。

Z点评：新的MacBook Pro，人们终于可以得到顺手的键盘了。

蔚来汽车否认咨询破产清算 已启动法律程序





近日有自媒体发布消息显示，蔚来汽车正在咨询有关破产清算的相关事宜。随后，蔚来汽车在微博上发布声明，这样的消息纯属造谣，误导公众，严重干扰了蔚来的正常经营，他们已经启动了相关的司法程序。

Z点评：蔚来汽车的未来，或许还会遇到更多的这种流言蜚语。

Soul回应App从苹果商店下架 针对iOS进行升级





今天上午有网友发现，Soul App已在苹果App Store下架。随后，有记者向Soul方面进行求证，他们正在针对iOS端正在更新升级系统，主要是为了提升用户体验，优化完成后就会重新上架。

Z点评：Soul这一年，可以说是命运多舛。

微信朋友圈奥迪广告出BUG 腾讯广告致歉





今天早上奥迪Q8在微信朋友圈的广告视频内容播放的却是英菲尼迪汽车内容，根据新意互动人士的朋友圈的说法，奥迪今天真正的定向区域单一城市广告在下面，而腾讯把英菲尼迪的朋友圈全国投放预算放到了奥迪账号上，英菲尼迪把预算投在奥迪账号上。



针对上述事件，腾讯广告发文回应，并致歉。腾讯广告称，今日上午朋友圈广告出现汽车广告素材上传错误问题，腾讯广告方面第一时间进行了内部排查和处理。

针对接下来工作，腾讯广告表示将强化服务商和审核管理，在保证审核速度的同时进一步提升素材审核精准度，采取广告上线前再度与相关品牌确认素材及投放场景等改进措施，完善广告审核流程，避免类似情况发生。

Z点评：最近手滑的事情，似乎特别的多。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）

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