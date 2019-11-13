网传央行法定数字货币推出时间均为不准确信息

中关村在线消息：央行将发行电子货币虽然早已确定，但目前尚未正式发行，也没有确定发行日期，网上却出现了冒用人民银行名义发行和推广法定数字货币的情况，对此央行发布了正式公告，表示网传法定数字货币推出时间均为不准确信息。





以下为公告原文：

关于冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币情况的公告

近期，网传消息称人民银行已发行法定数字货币，更有个别机构冒用人民银行名义，将相关数字产品冠以“DC/EP”或“DCEP”在数字资产交易平台上进行交易。现就有关情况公告如下：

一、人民银行未发行法定数字货币（DC/EP），也未授权任何资产交易平台进行交易。人民银行从2014年开始研究法定数字货币，目前仍处于研究测试过程中。市场上交易“DC/EP”或“DCEP”均非法定数字货币，网传法定数字货币推出时间均为不准确信息。

二、目前网传所谓法定数字货币发行，以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为，可能涉及诈骗和传销，请广大公众提高风险意识，不偏信轻信，防范利益受损。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：网传央行法定数字货币推出时间均为不准确信息http://news.zol.com.cn/732/7323106.html