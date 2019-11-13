中关村在线消息：北京时间11月13日消息，近日有自媒体发布消息显示，蔚来汽车正在咨询有关破产清算的相关事宜。随后，蔚来汽车在微博上发布声明，这样的消息纯属造谣，误导公众，严重干扰了蔚来的正常经营，他们已经启动了相关的司法程序。



蔚来汽车否认咨询破产清算 已启动法律程序

蔚来汽车还表示，这不是这家自媒体第一次针对蔚来进行造谣，他们已经在2019年9月5日进行了起诉，目前该诉讼正处于审理程序。蔚来方面也相信，法庭会做出公正的裁决。

以下为蔚来汽车发布声明全文：

今天，微信自媒体刘越“轼界车真探”发布标题为“蔚来正与多家律所洽谈破产清算”的文章，该文内容纯属造谣，误导公众，严重干扰了蔚来的正常经营。蔚来已启动了必要的法律程序。



此前该自媒体对蔚来进行过多次造谣和不实报道，蔚来已于2019年9月5日在法院正式向对方提起诉讼，目前该诉讼正处于审理程序。而自2019年10月8日起，刘越多次在网络上对诉讼细节进行公开，捏造信息，试图干扰案件的调查审理工作。



感谢大家一直以来对蔚来的支持与关注。我们相信法庭会做出公正的裁决，在法院正式宣判之前，蔚来不会对诉讼过程进行任何评论。

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