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    将个人数据用于AI研究？谷歌否认三连

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：援引自彭博社报道，自周一媒体报道称谷歌正在收集Ascension患者的可识别数据，并将这些数据用户开发新产品之后，谷歌与Ascension之间的合作便受到审查。现在，谷歌健康业务和云业务的高管们表示，公司并未滥用来自美国最大医疗健康供应商提供的健康数据。

    将个人数据用于AI研究？谷歌否认三连
    将个人数据用于AI研究？谷歌否认三连

    谷歌健康主管大卫·费恩伯格（David Feinberg）说，谷歌员工仅可访问患者信息，以为Ascension医院网络开发新的内部搜索工具。他还补充说，没有任何患者数据被用于谷歌的人工智能研究。

    费恩伯格还说，公司的合同受美国医疗健康隐私法的管辖，该法律仅允许公司以管理Ascension各种医疗健康记录系统和开发简化搜索医疗信息之工具为目的，访问患者记录。“我们仅被允许做这些事情，我们也严格按照法律规定去做，”他说。

    另根据谷歌的说法，Ascension的医疗数据独立存储在谷歌的云服务器上，仅Ascension的员工有权访问这些数据。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/732/7323051.html report 772 中关村在线消息：援引自彭博社报道，自周一媒体报道称谷歌正在收集Ascension患者的可识别数据，并将这些数据用户开发新产品之后，谷歌与Ascension之间的合作便受到审查。现在，谷歌健康业务和云业务的高管们表示，公司并未滥用来自美国最大医疗健康供应商提供的健康数据...
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