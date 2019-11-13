中关村在线消息：今天早上奥迪Q8在微信朋友圈的广告视频内容播放的却是英菲尼迪汽车内容，根据新意互动人士的朋友圈的说法，奥迪今天真正的定向区域单一城市广告在下面，而腾讯把英菲尼迪的朋友圈全国投放预算放到了奥迪账号上，英菲尼迪把预算投在奥迪账号上。



微信朋友圈奥迪广告出BUG 腾讯广告致歉

针对上述事件，腾讯广告发文回应，并致歉。腾讯广告称，今日上午朋友圈广告出现汽车广告素材上传错误问题，腾讯广告方面第一时间进行了内部排查和处理。

针对接下来工作，腾讯广告表示将强化服务商和审核管理，在保证审核速度的同时进一步提升素材审核精准度，采取广告上线前再度与相关品牌确认素材及投放场景等改进措施，完善广告审核流程，避免类似情况发生。

以下为回应全文：

关于朋友圈广告视频素材错播的致歉函

今日上午朋友圈广告出现汽车广告素材上传错误问题，腾讯广告方面第一时间进行了内部排查和处理。经查明在今日9点，腾讯广告华东二区汽车行业服务商，在对接宁波区域汽车朋友圈广告投放时，发生广告素材错播情况。收到反馈后，腾讯广告方面立即暂停下线相关广告(于10时30分暂停，总曝光为3959次，共花费202元)。

对于此次给客户及用户造成的困扰，我们深表歉意。对于此次素材错误造成的广告金等损失也承担相应的赔偿责任。接下来，腾讯广告将强化服务商和审核管理，在保证审核速度的同时进一步提升素材审核精准度，采取广告上线前再度与相关品牌确认素材及投放场景等改进措施，完善广告审核流程，避免类似情况发生。

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