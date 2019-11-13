    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文

    OPPO官宣ColorOS 7代号 灵动的“虎鲸”

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间11月13日消息，今天OPPO公司设计师陈希_CHRISCHEN发文表示，ColorOS 7系统即将正式发布，他们在选择系统代号的时候也费了一番脑筋，最终选择了“虎鲸”作为ColorOS 7系统的代号。

    OPPO官宣ColorOS 7代号 灵动的“虎鲸”
    OPPO官宣ColorOS 7代号 灵动的“虎鲸”

    陈希认为，虎鲸的游动充满了灵动之感，整个过程行云流水。虎鲸的一切与脑海中的产品期待渐渐重叠：它的体型优美，兼具速度和力量，同时还拥有情感和智慧的大脑。轻快、优雅、强大、智慧，像是一个产品一直需要努力触达的方向，也许很难甚至达不到这样的高度，但ColorOS会努力朝着这个目标前进，也会持续思考，一个好的操作系统是什么样的。

    ColorOS 7系统将会在游戏、性能和视频拍摄、处理等方面拥有进一步升级优化，并且还会在新系统中加入一些全新的功能设计。目前，OPPO官方还未透露ColorOS 7系统的细节信息。不过，此前OPPO副总裁沈义人曾确认将会为OPPO Reno 10倍变焦版适配ColorOS 7系统。

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：OPPO官宣ColorOS 7代号 灵动的“虎鲸”http://news.zol.com.cn/732/7322999.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/732/7322999.html report 800 中关村在线消息：北京时间11月13日消息，今天OPPO公司设计师陈希_CHRISCHEN发文表示，ColorOS 7系统即将正式发布，他们在选择系统代号的时候也费了一番脑筋，最终选择了“虎鲸”作为ColorOS 7系统的代号。OPPO官宣ColorOS 7代号 灵动的“虎鲸”陈希认为，虎鲸的游动充满...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错