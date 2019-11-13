中关村在线消息：北京时间11月13日消息，今天OPPO公司设计师陈希_CHRISCHEN发文表示，ColorOS 7系统即将正式发布，他们在选择系统代号的时候也费了一番脑筋，最终选择了“虎鲸”作为ColorOS 7系统的代号。



OPPO官宣ColorOS 7代号 灵动的“虎鲸”

陈希认为，虎鲸的游动充满了灵动之感，整个过程行云流水。虎鲸的一切与脑海中的产品期待渐渐重叠：它的体型优美，兼具速度和力量，同时还拥有情感和智慧的大脑。轻快、优雅、强大、智慧，像是一个产品一直需要努力触达的方向，也许很难甚至达不到这样的高度，但ColorOS会努力朝着这个目标前进，也会持续思考，一个好的操作系统是什么样的。

ColorOS 7系统将会在游戏、性能和视频拍摄、处理等方面拥有进一步升级优化，并且还会在新系统中加入一些全新的功能设计。目前，OPPO官方还未透露ColorOS 7系统的细节信息。不过，此前OPPO副总裁沈义人曾确认将会为OPPO Reno 10倍变焦版适配ColorOS 7系统。

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